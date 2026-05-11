Doris Grunvald rođena 31. oktobra 1990. u Gracu, slučajno je saznala u 22. godini da roditelji koji su je vaspitavali nisu njeni biološki roditelji. Prvi znak bio je neslaganje krvnih grupa prilikom rutinskog testa. DNK analiza je potom potvrdila da njeni roditelji nisu biološki.

Istovremeno, druga žena, Džesika, počela je da primećuje neslaganja u majčinskoj knjižici svog sina, što je pokrenulo dodatnu istragu i konačno dovelo do otkrivanja zamene.

Pravna odluka i reakcija bolnice

Sud u Austrijije utvrdio da je do greške došlo usled „grube nepažnje“ bolnice. Doris i druga pogođena žena dobile su naknadu štete, oko 90.000 evra, dok bolnica nastavlja da nudi DNK testove drugim osobama rođenim u istom periodu, u cilju utvrđivanja eventualnih drugih slučajeva zamene.

Bolnica je saopštila da je pokrenula sve interne procedure kako bi se sprečile slične greške u budućnosti.

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Emocije i prve reakcije porodica

"Ceo moj svet je u tom trenutku potresen… kao da je zemlja nestala ispod mojih nogu.“, rekla je Doris Grunvald.

Njena biološka porodica i porodica koja ju je vaspitavala sada rade na uspostavljanju odnosa. Žena koja ju je vaspitavala, Evelin Grunvald., izjavila je:

„Ovo dete je za mene najbolje što mi se dogodilo, bez obzira na sve okolnosti.“

Džesika je dodala:

„Nikada nismo mislili da ćemo nakon toliko godina pronaći naše biološke porodice. Ovo je neverovatno iskustvo koje menja život.“

Istraga i dalje opcije

Bolnica je omogućila DNK testove za sve osobe rođene između 15. oktobra i 20. novembra 1990. godine. Do sada se odazvalo oko 30 osoba, ali nisu otkrivene druge zamenjene bebe. Policija i nadležni organi nastavljaju da nadgledaju proces i pružaju podršku pogođenim porodicama.

(Kurir.rs/Blic)

