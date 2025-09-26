"na Kosovu i Metohiji se susreo sa Bogom"

U prisustvu tridesetak Srba i prijatelja iz Francuske, Fransoa iz Strazbura je posle dvadeset godina čekanja primio sveto krštenje u Velikoj Hoči na Kosovu i Metohiji, dok su pojci bili svi prisutni u hramu.

Prelazak u pravoslavlje širom sveta poslednjih godina postaje sve izraženiji, a jedan od najsvetlijih i najdirljivijih primera dogodio se u srcu Metohije. U Velikoj Hoči, u hramu Svetog arhiđakona Stefana, Francuz Fransoa iz Strazbura je nakon dugog traganja i dve decenije čekanja kršten u pravoslavnoj veri i dobio ime Nemanja – baš po osnivaču loze Nemanjića, Svetom Simeonu Nemanji, ocu Svetog Save.

U hramu Svetog arhiđakona Stefana, u Velikoj Hoči, mestu koje još 1198. godine u svojoj povelji Hilandaru pominje Sveti Simeon Nemanja, odigrao se svečani čin kakav retko svedoči ova svetinja. Baš po osnivaču loze Nemanjića, Fransoa je odlučio da na krštenju ponese ime Nemanja. Svečano bogosluženje predvodio je paroh velikohočanski Vuksan Kostić, uz sasluženje paroha orahovačkog Milana Stanojevića. Pred ikonama i u prisustvu vernog naroda, pojci su bili svi prisutni – i tridesetak Srba iz Orahovca, Velike Hoče i Preoca, kao i prijatelji iz Francusk,e koji su došli da podele radost sa svojim drugom.

– Krštava se rab Božji Nemanja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin – odzvanjalo je hramom dok je pored Nemanje stajao njegov kum i dugogodišnj, poznati vinar Ljubiša Đuričić,.

Među prisutnima bili su i njegovi bliski prijatelji – Ivan Srnić iz Hoče, koji ga doživljava kao brata, zatim Kristof iz Francuske, kao i Dominik, starija Francuskinja koja se prošle godine u Visokim Dečanima krstila i dobila ime Nedeljka. Upravo ona je pratila Nemanju dok je na francuskom jeziku prvi put izgovarao „Simvol vere“.

"Nemanja je spoznao Boga na Kosovu i Metohiji"

Otac Milan Stanojević, koji godinama poznaje Francuza, naglasio je da se Nemanja upravo na Kosovu i Metohiji susreo sa Bogom:

– Naš brat Nemanja svojom voljom i voljom Božjom prešao je u pravoslavnu veru da bude zajedničar Carstva Nebeskoga. Dolazeći na Kosovo i Metohiju, spoznao je Boga i pronašao sebe u Njemu. Danas se raduju ne samo mi na zemlji, već i anđeli na Nebu, jer je još jedan brat priveden u red pravoslavlja – rekao je otac Milan, prenosi portal gorazdevac.com. Otac Vuksan, iako ranije nije znao Fransoinu priču, priznao je da ga je duboko dirnulo što je izabrao baš Veliku Hoču za svoje duhovno rođenje:

– Dragi brate Nemanja, znaj da si ti ponovo rođen i da su ti danas oprošteni svi gresi. Od danas se trudi da živiš bogougodnim životom i da svetlost Hristovu prenosiš drugima. Velika je čast što si ovde, gde je još Sveti Simeon Nemanja pomenuo Hoču, primio Hristovu veru – poručio mu je otac Vuksan.

Dvadeset godina traganja

Nemanja, nekada Fransoa, već godinama sa porodicom dolazi na Kosovo i Metohiju. Obilazio je manastire Dečane, Draganac, Orahovac i Veliku Hoču. Svake godine daruje jednu ili dve stipendije učenicima orahovačke gimnazije, a pomaže i socijalno ugrožene porodice. Oni koji ga poznaju kažu da ga doživljavaju kao „najrođenijeg“. „Od 2016. godine stalno nam se vraća i sa nama deli i radost i tugu“, rekli su meštani.

Sam Nemanja je svedočio da je u njegovom srcu već dve decenije tinjala želja da krštenjem postane deo pravoslavne Crkve:

– Dvadeset godina sam čekao ovaj dan i evo, dočekao sam – kazao je sa suzama radosnicama.

Novi život pod svetim imenom

Velika Hoča, mesto isprepletano istorijom Nemanjića i živom verom današnjih Srba, dobila je još jednog člana svoje duhovne porodice. Za Francuza iz Strazbura počeo je novi život – život u Hristu, pod imenom Nemanja, u zajedništvu sa braćom i sestrama koje je sam izabrao i koji njega doživljavaju kao svoga.

Njegova priča ostaje kao svedočanstvo da pravoslavlje ne poznaje granice jezika ni naroda, već samo granicu srca – onoga koje je spremno da otvori vrata Bogu.

