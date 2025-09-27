Slušaj vest

Srpski influenser Dejan Rančev, koji ima 19 godina, doživeo je moždani udar, a za domaće medije je detaljno opisao stanje u kom se našao.

Dejan je moždani udar doživeo u avgustu, te je sada opisao simptome koje je imao.

- Taj dan je ujutru prvo počela da me boli glava. Da se osećam kao da sam bolestan, ja sam mislio da ću malo da se prehladim, ali ništa ozbiljno. Pre nego što ću da se vidim sa drugarima, ja popijem dva brufena, bio je neki pritisak - započeo je.

Dejan Rančev
Tiktoker Dejan Rančev imao moždani udar Foto: Printscreen TikTok

- Sednem u kafić sa drugarima i meni počne da trne desna noga. Mislio sam da je to od stolice koja je bila visoka, mislio sam da je do toga. Prošetam se do toaleta, umijem se, počne ruka da mi trne, da mi se vrti u glavi. Upalim kola odem kući, okupam se. Nije mi bilo dobro, par sati sam ležao u krevetu, nije mi palo na pamet da ću da dobijem moždani udar - rekao je Dejan za "Hype" televiziju.

Mora da se prilagodi novom načinu života

- Ja ću sad morati da pazim na to koliko se nerviram i šta jedem. Živite zdravije, volite sebe i svoje ljude, jer život je kratak i ne dobijamo drugu šansu. Ako sam ja morao da prođem kroz ovo da bih shvatio, voleo bih da vi ne morate. Čuvajte se i pazite svoje zdravlje, to vam je najveće bogatstvo - rekao je on u javnom obraćanju.

