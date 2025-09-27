U medicini se koristi već 15 hiljada godina, upotrebljavan je za lečenje misterioznih bolesti… Evo kako jod pomaže kod problema sa pamćenjem
Može li jedan mineral biti ključ dobre koncentracije, bistrijeg uma i bolje pamćenja? Prema autorki L.Farrow i dr D. Braunstein, odgovor je – da!
U svojoj knjizi The Iodine Crisis (2013), Lynne Farrow podseća da se jod koristi u medicini već 15.000 godina, a u 19. veku bio je lekarski favorit za lečenje misterioznih bolesti.
Jod je neophodan za proizvodnju hormona štitne žlezde (T3 i T4), koji regulišu metabolizam, rast i razvoj nervnog sistema. Nedostatak joda u ishrani može dovesti do poremećaja funkcije štitne žlezde, uključujući i hipotireozu, što može uzrokovati:
• umor i smanjenu koncentraciju,
• usporeno razmišljanje,
• probleme s pamćenjem.
Adekvatan unos joda, naročito u detinjstvu i adolescenciji, može doprineti:
• boljem kognitivnom razvoju,
• većem IQ-u,
• boljim rezultatima u učenju.
Naučnici zato poručuju: ne bojte se joda, već se informišite! Obzirom da organizam ne može proizvesti jod, moramo ga svakodnevno unositi!
Prirodni izvori poput morskih plodova i algi mogu biti vaši najbolji saveznici za bistar um i za zdravo telo!
Kurir.rs