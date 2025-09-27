Slušaj vest

Može li jedan mineral biti ključ dobre koncentracije, bistrijeg uma i bolje pamćenja? Prema autorki L.Farrow i dr D. Braunstein, odgovor je – da!

U svojoj knjizi The Iodine Crisis (2013), Lynne Farrow podseća da se jod koristi u medicini već 15.000 godina, a u 19. veku bio je lekarski favorit za lečenje misterioznih bolesti.

Jod je neophodan za proizvodnju hormona štitne žlezde (T3 i T4), koji regulišu metabolizam, rast i razvoj nervnog sistema. Nedostatak joda u ishrani može dovesti do poremećaja funkcije štitne žlezde, uključujući i hipotireozu, što može uzrokovati:

• umor i smanjenu koncentraciju,

• usporeno razmišljanje,

• probleme s pamćenjem.

 Adekvatan unos joda, naročito u detinjstvu i adolescenciji, može doprineti:

• boljem kognitivnom razvoju,

• većem IQ-u,

• boljim rezultatima u učenju.

 Naučnici zato poručuju: ne bojte se joda, već se informišite! Obzirom da organizam ne može proizvesti jod, moramo ga svakodnevno unositi!

Prirodni izvori poput morskih plodova i algi mogu biti vaši najbolji saveznici za bistar um i za zdravo telo!

