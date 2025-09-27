Slušaj vest

Ešli Benefild, bivša balerina, dospela je u žižu američke javnosti nakon što je 27. septembra 2020. u Floridi usmrtila svog bivšeg muža, Daga Benefilda. Slučaj je ubrzo dobio naziv „Slučaj Crnog Labuda“, po uzoru na istoimeni psihološki triler iz 2010. godine, i izazvao ogromnu medijsku pažnju.

Vrtoglava romansa

Rođena kao Ešli Bajers u Merilendu, Ešli je počela da se bavi baletom sa osam godina, a kasnije je nastupala sa „Maryland Youth Ballet“. Kada joj se karijera zaustavila u ranim dvadesetim, okrenula se podučavanju, dizajniranju kostima i povremeno modelingu. U avgustu 2016. godine, sa samo 24 godine i već razvedena, upoznala je 55-godišnjeg Daga Benefilda na jednom republikanskom političkom skupu kod Bena Karsona na Floridi. Samo dve nedelje kasnije, par se venčao u maloj ceremoniji u Čarlstonu, Južna Karolina.

Ešli Benfild Foto: NBC news/youtube

Dag, penzionisani mornarički oficir i konsultant za bezbednost i odbranu, bio je tri decenije stariji od Ešli. Iza sebe je imao dva braka, a 2015. ostao je udovac. Iako su prijatelji bili šokirani brzinom venčanja, Ešli je govorila da je Dag bio „zabavan, pažljiv i da ju je činio posebnom“.

Problemi u braku

Brak je ubrzo počeo da se urušava. Već 2017. godine Ešli je tvrdila da je Dag ispoljavao nasilno ponašanje, pominjala je da je bacao ili pucao iz oružja u kući, pa čak i udario njihovog psa. Te godine saznala je i da je trudna, nakon čega se preselila kod svoje majke na Floridi. Nekoliko nedelja kasnije, napisala je Dagu pismo sa 21 razlogom zašto ga napušta, među kojima su bila i navodna nasilna ponašanja.

Kasnije je postala uverena da je Dag pokušava otrovati, pa je čak slala uzorak kose na analize, ali lekari i sud su odbacili njene tvrdnje kao neutemeljene. Ipak, Ešli je nastavila da se bori za isključivo starateljstvo nad njihovom ćerkom Emerson, rođenom 2018. godine.

Pokušaji pomirenja

Uprkos svemu, Dag je želeo da se pomiri. Pisao je emotivne poruke, išao na terapije i ubedio Ešli da pokušaju bračno savetovanje. Tokom 2020. izgledalo je kao da su ponovo blizu pomirenja, pravili su planove da se presele u Merilend i zajedno odgajaju Emerson. Međutim, poverenje nikada nije potpuno obnovljeno. Dag je čak unajmio privatnog detektiva, ubeđen da Ešli viđa drugog muškarca.

Mesto ubistva Benfild Foto: State Attorney's office

Fatalna noć

Dana 27. septembra 2020, Dag je stigao u kuću Ešljine majke sa kamionom za selidbu. Te večeri, Ešli je pucala u njega dva puta, pogodila ga je u nogu i ruku, pri čemu je drugi metak završio u njegovim grudima. U panici je otrčala do komšije, još uvek držeći pištolj, tvrdeći da ju je Dag napao i da je pucala u samoodbrani.

Policija je, međutim, zatekla drugačiju sliku. Dag kod sebe nije imao oružje, a rane su ukazivale da nije bio okrenut ka Ešli niti je zauzeo odbrambeni stav. Dag je preminuo u bolnici u 58. godini života, piše People.

Ešli Benfild Foto: Manatee County Sheriff's Office

Suđenje i presuda

Proces protiv Ešli započeo je 2024. godine i u potpunosti okupirao američke medije. Njeni advokati tvrdili su da je bila žrtva dugogodišnjeg nasilja i da je pucala iz straha, dok je tužilaštvo isticalo da su priče o trovanju i zlostavljanju izmišljene kako bi sprečila Daga da viđa ćerku.

Dana 30. jula 2024, porota ju je proglasila krivom za ubistvo iz nehata, ali ne i za ubistvo drugog stepena. Ešli je 3. decembra 2024. osuđena na 20 godina zatvora i dodatnih 10 godina uslovne kazne.

Gde je danas

U februaru 2025. godine odbijen joj je zahtev za kauciju, a u septembru iste godine Ešli Benefild izdržava kaznu u „Homestead Correctional Institute“ na Floridi.

Porodica Daga Benefilda i dalje je uverena da je bio žrtva manipulacije i da ga je Ešli iskoristila i na kraju uništila. Njihovu tragediju mediji su zauvek upamtili kao „Slučaj Crnog Labuda“.