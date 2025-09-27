Slušaj vest

Ako ste u poslednjih nekoliko godina pratili trendove u ishrani i dijete sigurno ste čuli za mesoždersku dijetu, režim u kojem se voće, povrće i ugljeni hidrati u potpunosti zamenjuju mesom. Uprkos upozorenjima stručnjaka o rizicima preterane konzumacije mesa, internet zvezda Džejk Moskato odlučio se testirati: dva meseca jeo je isključivo crveno meso, a svoje iskustvo dokumentovao na Jutjubu.

Džejk Moskato Foto: JakeMoscato/youtube

On je kroz svoj video beležio promene kroz koje je prolazio tokom ovog perioda, kako mu se telo menjalo i oblikovalo te da je prezadovoljan zbog postignutih rezultata.

Prve nedelje bilo je najteže, Džejk je trpeo jake bolove i žudnje te je priznao da se “bojao za svoj život”. Dve nedelje nakon početka pojavili su se i problemi sa probavom. No, nakon mesec dana stvari su se promenile, počeo je da se oseća snažnije, opisavši to kao osećaj “zveri”. Do kraja drugog meseca bio je u najboljoj formi života, premda priznaje da mu je i redovan boravak u teretani značajno pomogao.

No, nutricionisti upozoravaju da kratkoročne koristi ne znače da je ovakva ishraba dugoročno sigurna. Rima Pilai, nutricionistkinja iz Dietitian Fita, ističe:

“Umesto potpune restrikcije kroz mesoždersku ili vegansku dijetu, preporučila bih raznolikost. Redovna konzumacija vlakana povezana je sa zdravljem creva, manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, boljim kardiovaskularnim zdravljem i smanjenim rizikom od nekih vrsta raka. Uklanjanje vlakana iz prehrane opasno je i povećava rizik od bolesti srca i jetre”.

Dodaje kako problemi često nastupaju tek kasnije:

“Mnogi koji se drže mesožderske dijete dugo ostaju nesvesni zdravstvenih posledica. Kod mladih ljudi holesterol možda neće biti povišen odmah, ali s godinama dolazi do nakupljanja plaka u arterijama i ozbiljnih problema”.

(Kurir.rs/Večernji)