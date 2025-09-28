Slušaj vest

Jedna žena obratila se Reddit platforminakon bolne porodične svađe oko pepela njenog preminulog oca. On je jasno izrazio svoju poslednju želju, pola pepela nakon kremiranja trebalo je da pripadne njegovoj supruzi, a pola ćerki, kako bi bio sahranjen i uz prvu i uz drugu suprugu.

"Moja mama je takođe kremirana i imam njen pepeo. Tata je želeo da bude i sa njom, kao i sa svojom drugom ženom,“ napisala je. Njegov brat, njen ujak, pravno je obezbedio da se te želje poštuju.

urna Foto: Lev Dolgachov / Alamy / Profimedia

Sukob sa maćehom

Međutim, očeva udovica pokušala je da prisvoji sve pepeo za sebe, ignorišući njegovu volju. Nakon sahrane, žena je donela odluku da prekine svaki kontakt s njom u potrazi za mirom i zatvaranjem tog bolnog poglavlja.

Ipak, maćeha je nastavila da je opsesivno kontaktira čak 11 puta, sa različitih brojeva zahtevajući da podeli svoju polovinu pepela sa polubraćom i polusestrama, jer oni nisu dobili ništa.

Pritisci iz porodice

U sukob se umešala i očeva sestra, koja je predložila da se pepeo pomeša i podeli na četiri dela. Kada je ćerka odbila, tetka ju je optužila da „mržnju prema drugoj ženi“ prenosi na decu i kritikovala njen prekid odnosa s polusrodnicima.

Žena je, međutim, istakla da to nema veze sa osvetom, već sa ličnim granicama i očuvanjem unutrašnjeg mira.

urna sa pepelom/ilustracija Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Većina komentatora na Redditu stala je na njenu stranu, ističući da je na udovici da svoju polovinu pepela podeli sa svojom decom, a ne na ćerki.

"Slažem se sa vama,“ odgovorila je autorka objave. "Ima više smisla da njihova majka podeli svoj deo sa njima, kad već želi da imaju uspomenu.“

Na kraju je ponovila da je njen otac želeo da počast oda obe svoje supruge, i da je upravo zato pepeo podeljen na dva dela – onako kako je on sam zamislio.