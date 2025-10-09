Bret Ferli otkrio da nije otac devojčice za koju je plaćao alimentaciju

Amerikanac Bret Ferli (27) izneo je šokantnu priču koja je postala viralna na TikToku i izazvala lavinu komentara. Naime, njegova bivša partnerka, Marija Ngujen, navodno ga je obmanula da poveruje kako je on otac njene ćerke, dok ga je u isto vreme primorala da plaća alimentaciju.

Priča koja je počela kao “usluga”

Kada je imao 23 godine, Bret je imao kratku avanturu sa Marijom u svom rodnom gradu u Misisipiju. Nakon tog susreta prestali su da se viđaju, ali ubrzo je usledila iznenađujuća poruka.

Marija ga je zamolila da je “namerno” oplodi, objašnjavajući da je bila neuspešna u ljubavi i da želi dete – bez ikakvih obaveza s njegove strane. Bret je isprva odbio, ali je kasnije, kako kaže, odlučio da joj pomogne jer je “želeo da uradi nešto dobro”.

Dogovor koji je brzo pukao

Par je potpisao “čvrst” dogovor da Bret neće imati nikakve obaveze, a on se vratio u Kaliforniju. Međutim, njegova porodica ga je uveravala da ipak treba da bude deo života deteta. Tako je odleteo nazad da prisustvuje porođaju, pa čak i istetovirao srednje ime devojčice – “Love” – na ruci.

Nakon rođenja, Marija je počela da predlaže da budu “porodica”. Kada ju je Bret odbio, poručila mu je: “To boli.” Od tada su počeli nesporazumi i svađe.

Ucenjivanje, alimentacija i zabrane viđanja

Prema Bretovim rečima, Marija mu je branila da viđa dete jer nije pristao da na Noć veštica nose iste kostime. Ubrzo je od njega zatražila i finansijsku pomoć, tvrdeći da njihov dogovor nije važeći jer dete nema socijalni broj.

Kako bi izbegao sukobe, pristao je da plati 10.000 dolara unapred i još 750 dolara mesečno. To mu je omogućilo da ponovo viđa svoju “ćerku”. Međutim, kada je u njegov život ušla nova devojka, situacija se dodatno zakomplikovala.

Navodno, Marija je burno reagovala na njegovu novu vezu, nazivajući njegovu partnerku pogrdnim imenima. Nedugo zatim, na društvenim mrežama ga je označila kao “neodgovornog oca”, iako je, kako Bret tvrdi, on redovno viđao dete.

Šokantna istina – dete nije njegovo

Posle godina nesigurnosti, Bret je uradio dva testiranja očinstva. Rezultati su oba puta pokazali – 0% šanse da je on biološki otac.

“Iskreno, nisam mogao da verujem da neko može tako da slaže drugog čoveka. Ne samo mene, već i moju porodicu,” rekao je u svom viralnom snimku koji sada ima preko 15 miliona pregleda.

Dodao je i poruku za Mariju:

“Dozvolio sam ti da me godinama prikazuješ kao negativca, a sebe kao žrtvu, samo da bih sačuvao mir. Ali, prava žrtva ovde je tvoje dete.”

Sudska borba tek predstoji

Bret je najavio da će Mariju tužiti zbog prevare i povraćaja novca. Tačan datum suđenja još uvek nije određen.

Na mrežama ga ljudi masovno podržavaju:

“Tužba, i to odmah. Vraćanje celog iznosa plus odšteta!”

“Ona je ovo planirala od početka. Jezivo.”

“Ako možeš da dokažeš da je znala istinu, imaš jak slučaj za prevaru.”

