"Njeni me ne vole jer sam Rom, moji nju jer je bela": Snimak emisije "48 sati svadba" rasplakao Srbiju
Kažu da ljubav ne poznaje granice, ali najava epizoda popularne emisije “48 sati svadba” ostavila je gledaoce bez daha i suza. Glavni junaci su Lidija i Nenad iz Obrenovca, čija ljubavna priča počinje jednim osmehom u autobusu, ali ubrzo prerasta u pravu porodičnu dramu.
Porodične tenzije i strah od odbacivanja
Lidija je pobegla od kuće, zbog čega ju je porodica proglasila nestalom, a policija je tragala za njom. Njena majka i otac nisu mogli da prihvate izbor njene ljubavi – braka sa Nenadom, koji je Rom. Istovremeno, Nenadova porodica nije mogla da prihvati činjenicu da je Lidija belkinja.
Snimak koji je posebno dirnuo gledaoce počinje izjavama mlade i mladoženje:
- Lidija: “Mene njegova porodica ne voli jer sam belkinja.”
- Nenad: “Njeni me ne vole jer sam Rom.”
Radost i tuga pred venčanje
U narednim kadrovima vidimo Lidiju kako isprobava venčanicu – trenutak koji svaki mladi par priželjkuje pred sudbonosno “da”. Međutim, bolno pitanje o tome da li joj je krivo što joj ni roditelji neće prisustvovati svadbi, budi emocije kod gledalaca.
“Da,” odgovara Lidija, a potom pokušava da javi majci da ekipa emisije “48 sati svadba” dolazi da organizuje venčanje. Majčin glas se tada više nije čuo – samo je spustila slušalicu, što dodatno potreslo publiku.
Viralni snimak i reakcije publike
Snimak je u roku od dva dana pregledan više od 700.000 puta na TikToku i 30.000 puta na X. Gledaoci su u komentarima izrazili ogorčenje prema roditeljima, uz poruke poput:
“Volela bih da mogu da vidim majku dok gleda ovu epizodu i shvata šta je uradila svom detetu.”
Bonus video: Snimak sa svadbe Marka Janketića