Dijana Prevost nestala je bez traga kada je imala 2 godine

Imala je samo dve godine kada je nestala bez traga. Dijana Prevost je 17. septembra 1966. godine bila sa ocem u provincijskom parku "Grundy Lake", u kanadskoj provinciji Ontario. Tog dana njen otac Bernar Prevost pecao je na obali jezera, a Dijana je poželela da se vrati u kampgde su je čekali baka i deka. Bojala se vode i želela je sigurnost porodičnog šatora.

Dok je Bernar bio zauzet odvajanjem zapetljanog najlona, Dijana je nestala. Okrenuo se samo na trenutak — i od tada joj se gubi svaki trag.

Obećanje koje traje čitav život

Godinama kasnije, njegova druga ćerka, Lisa Nastuk, ostala je posvećena pronalaženju istine. Kada je Bernar preminuo pre tri godine, Lisa je bila uz njega i dala mu obećanje koje i dalje ispunjava.

- Nikada neću prestati da tražim Dijanu, rekla mu je tada i do danas nije odustala.

Decenije traganja bez odgovora

U proteklim decenijama Lisa je uložila ogroman trud ne bi li pronašla sestru. Stalno je održavala kontakt sa lokalnom policijom, angažovala forenzičke umetnike da kreiraju kompjuterski starosno prilagođene portrete Dijane, a potražila je pomoć i kod vidovnjaka – očajnički tražeći bilo kakav trag. Nažalost, potraga do danas nije donela rezultate.

Ljubav koja ne jenjava

Foto: Pritnscreen

Iako su godine prolazile, a odgovori izostajali, Lisa ne gubi nadu. Njena posvećenost podstaknuta je i majčinom tugom i nemirom.

- Mama nikada nije prestala da traži. Njen um ne može da se odmori. Želim da joj podarim mir. Želim da jednog dana mogu da joj kažem: "Mama, želim da upoznaš svoju ćerku. Želim da upoznaš Dijanu."

56 godina kasnije nada i dalje živi

Više od pola veka je prošlo otkako je mala devojčica nestala u prirodi Ontarija. Iako tragovi i dalje izmiču, Dijanina porodica ne odustaje. Njihova vera, nada i ljubav prema nestaloj devojčici jači su od vremena koje neumoljivo prolazi.

Potraga za Dijanom Prevost i dalje traje.

