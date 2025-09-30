Slušaj vest

Jedan od najneobičnijih slučajeva koji je potresao nemačku javnost pre nekoliko godina ponovo kruži internetom. Sve je počelo u Štutgartu, gde je želja jednog muškarca za potomstvom dovela do dogovora kakav se retko viđa – a završilo se sudskim procesom i dvostrukim šokom.

Očajnički pokušaj da dobije dete

D.S., tada 29-godišnjak iz Štutgarta, suočio se sa surovom istinom: bio je neplodan. U očaju je smislio nesvakidašnje rešenje – ponudio je svom komšiji F.M.-u 2.000 evra da umesto njega spava sa njegovom suprugom i napravi joj decu. Ideja mu je delovala logično jer je komšija već imao dvoje dece i fizički je ličio na njega.

F.M. je pristao na aranžman i u narednih šest meseci, čak 72 puta, pokušavao da ispuni dogovor. Međutim, bez obzira na trud, supruga D.S.-a nije ostajala u drugom stanju.

Prvi šok

Kako su meseci prolazili bez rezultata, D.S. je posumnjao da nešto nije u redu. Zahtevao je da komšija ode na lekarski pregled. Rezultati su otkrili neočekivanu istinu – F.M. je takođe bio neplodan.

Uveren da ga je komšija svesno prevario i uzeo mu novac, D.S. je odlučio da ga tuži za prevaru. Slučaj je ubrzo završio na sudu.

Drugi šok

Međutim, prava drama tek je usledila tokom procesa. DNK analizom je otkriveno da dvoje dece, za koje je F.M. bio uveren da su njegova, zapravo nisu njegovi biološki potomci. Ta vest je potpuno slomila čoveka koji je godinama verovao da je otac.

Iako konačan ishod ovog bizarnog slučaja nikada nije objavljen, priča je ostala zapamćena kao jedna od najneverovatnijih i najapsurdnijih anegdota koje i dalje kruže internetom.

