Ribar Hose Salvador Alvarenga uputio se na bezazleno ribarenje, koje mu je zauvek promenilo život. Tražio je dobar ulov, zajedno sa prijateljem Ezekielom Kordobom, a onda je proveo 438 dana izgubljen na moru.

Šta se dogodilo?

Hoseova i Ezkielova avantura počela je novembra 2012. godine. Krenuli su iz sela Kosta Azul, nadomak meksičkog grada Pihihijapan. Tražili su dobar ulov, a umalo sreli smrt.

Hose Salvador Alvarenga pre isplovljavanja Foto: JOSE CABEZAS / AFP / Profimedia

Brod je završio usred ničega, pošto su ga talasi besomučno “bacali” nedelju dana. Motor je prestao da radi, izugubili su dobar deo opreme, a brzo su ostali bez hrane i vode.

Na pučini, bez hrane i vode

Nedelje su prolazile, a dvojica ribara su preživljavala su tako što su lovili i jeli sirovu ribu. Pored ribe, ishrana im se svodila na kornjače i meduze, a budući da nisu imali pijaću vodu, preživljavali su uz pomoć krvi galebova, urina ili kišnice.

- Bio sam toliko gladan da sam jeo sopstvene nokte, gutao sve male komadiće - rekao mi je kasnije Alvarenga.

Javnost je verovala da su nastradali. Nakon pet meseci, Alvarenga je ostao sam. Njegov saputnik nije mogao da izdrži pritisak. Odbijao je da jede, plakao satima, a na kraju preminuo.

Ostao je sam

Pre smrti, zamolio je kolegu samo jedno - da ne pojede njegovo telo - i dobio obećanje da neće.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao kada su ga spasili:

1/5 Vidi galeriju Hose Salvador Alvarenga spašen je nakon što je proveo 438 dana na otvorenom moru. Foto: HILARY HOSIA / AFP / Profimedia, GIFF JOHNSON / AFP / Profimedia, Rene Quintanilla / AFP / Profimedia

Telo je šest dana stajalo na brodu, dugačkom sedam metara, a kada Alvarenga je uhvatio sebe kako priča sa lešom, odlučio je da izvede ritual sahrane.

U samoći, koja je usledila, zabavljao se zamišljajući da igra fudbal, a kao loptu je koristio ribu.

Da bi sebe zaštitio od depresije izmislio je alternativnu realnost, u kojoj je, kako je kasnije tvrdio, uživao. Takođe, mnogo je razmišljao o svojoj porodici i ćerci.

Kako se završila agonija?

Nakon 14 meseci provedenih na moru, Alvarenga se konačno našao blizu obale Maršalskih ostrva, skoro 9.000 kilometara dalje od početne destinacije.

Iskočio je iz broda brzinom svetlosti, doplivao do kopna i pronašao kuću u vlasništvu bračnog para. Tada je njegova agonija duga 438 dana zvanično okončana.

Foto: HILARY HOSIA / AFP / Profimedia

Spašen je 30. januara 2014. godine, a kamera se snimila izmučenog čoveka s dugom bradom i čupavom kosom. Lekari su konstatovali da su vitralni znaci dobri, osim niskog krvnog pritiska, dehidracije i otečenih gležnjeva.

Čudo preživljavanja

Bio je mršav, bos, sa dugom kosom i bradom izbeljenom od sunca. Lekar je ocenio njegovo stanje kao dobro. Utvrdio je samo izuzetno nizak krvni pritisak i otečene članke. Za lekara je stanje preživelog bilo ogromno iznenađenje, jer je očekivao da ima skorbut i ozbiljne zdravstvene probleme zbog monotone, siromašne ishrane i života u ekstremnim uslovima.

Hose Salvador Alvarenge proveo je 11 dana u bolnici Foto: Salvadoran Health Ministry / AFP / Profimedia

U bolnici je ostao 11 dana, nakon čega je pušten kući. Rečeno je da je razvio strah od vode, imao je problem sa spavanjem i anemiju. Pakao kroz koji je prošao podelio je tek posle godinu dana.

Jeziva optužba po povratku kući

Hose Salvador Alvarenge u zagrljaju porodice Foto: JOSE CABEZAS / AFP / Profimedia

Po izlasku iz bolnice, vratio se u selo u kojem je živeo pre nestanka. Tamo ga je dočekalo neprijatno iznenađenje. Nisu svi slavili njegovo čudesno preživljavanje. Porodica Ezekijela Kordobe optužila ga je za kanibalizam. Tvrdili su da je pojeo telo njihovog rođaka da bi preživeo na okeanu. Zatražili su od Alvarenga odštetu u iznosu od milion dolara.

