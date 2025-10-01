Slušaj vest

InfluenserTang Feiđi (55) tragično je izgubio život dok je snimao video uživo kada je izgubio kontrolu nad svojim dvomotornim avionom i srušio se u okrugu Đijange, u centralnoj Kini.

Užas u direktnom prenosu

Feiđi je snimao video za svoje društvene mreže u subotu kada se avion zapalio odmah nakon poletanja. Stotine gledalaca je pratilo nesreću uživo na kineskoj platformi Doujin, gde je Feiđi imao više od 100.000 pratilaca.

U komentarima, užasnuti ljudi su očajnički pokušavali da ga spasu, zvali hitnu pomoć i molili da se nešto preduzme, ali nažalost, influenser nije nosio kacigu niti padobran. Preminuo je na licu mesta. Srećom, nesreća nije izazvala nikakvu štetu u lokalnom području.

Foto: Printscreen/Youtube

Skupi hobi koji je koštao života

Pre nesreće, Feiđi je svojim pratiocima otkrio da je kupio avion za oko 49.000 dolara. Letelica je imala jedno sedište i težila je preko 113 kilograma, a mogla je da dostigne visinu do 600 metara i brzinu preko 96 km/h.

Influenser je tvrdio da je nakon samo šest sati vežbanja spreman za let i da mu nije potrebna pilotska dozvola za upravljanje ultralakim mašinama.

Raniji problemi sa letelicom

Feidži je ranije imao tehničkih problema sa letelicom, što je izazvalo dve prethodne nesreće prošle godine. U oba slučaja, letelica je pala sa manje od 10 metara zbog kvara merača goriva, ali tada nije bilo ozbiljnijih posledica.

Posledice i istraga