Užas na nebu: Influenser poginuo u avionskoj nesreći tokom prenosa uživo, niko nije mogao da mu pomogne
InfluenserTang Feiđi (55) tragično je izgubio život dok je snimao video uživo kada je izgubio kontrolu nad svojim dvomotornim avionom i srušio se u okrugu Đijange, u centralnoj Kini.
Užas u direktnom prenosu
Feiđi je snimao video za svoje društvene mreže u subotu kada se avion zapalio odmah nakon poletanja. Stotine gledalaca je pratilo nesreću uživo na kineskoj platformi Doujin, gde je Feiđi imao više od 100.000 pratilaca.
U komentarima, užasnuti ljudi su očajnički pokušavali da ga spasu, zvali hitnu pomoć i molili da se nešto preduzme, ali nažalost, influenser nije nosio kacigu niti padobran. Preminuo je na licu mesta. Srećom, nesreća nije izazvala nikakvu štetu u lokalnom području.
Skupi hobi koji je koštao života
Pre nesreće, Feiđi je svojim pratiocima otkrio da je kupio avion za oko 49.000 dolara. Letelica je imala jedno sedište i težila je preko 113 kilograma, a mogla je da dostigne visinu do 600 metara i brzinu preko 96 km/h.
Influenser je tvrdio da je nakon samo šest sati vežbanja spreman za let i da mu nije potrebna pilotska dozvola za upravljanje ultralakim mašinama.
Raniji problemi sa letelicom
Feidži je ranije imao tehničkih problema sa letelicom, što je izazvalo dve prethodne nesreće prošle godine. U oba slučaja, letelica je pala sa manje od 10 metara zbog kvara merača goriva, ali tada nije bilo ozbiljnijih posledica.
Posledice i istraga
Nakon tragičnog događaja, Feidžijevi nalozi na društvenim mrežama su podešeni na privatne, tako da samo postojeći pratioci mogu da pristupe njegovom sadržaju. Uzrok smrti je trenutno pod istragom.