Izbor sopstvenog životnog puta, onog koji odstupa od očekivanih normi, često znači osećaj usamljenosti. Takav put je izabrao Teo, koji je pritisak da se uklopi u društvo zamenio načinom života poznatim kao minimalizam.

Povezivanje sa samim sobom

Teo tvrdi da, da bismo išli putem koji je zaista naš, moramo se povezati sa onim ko smo u svojoj suštini – sa sopstvenim emocijama, željama i unutrašnjim nagonima.

„To putovanje zahteva odstupanje od onoga što nam drugi govore da bi trebalo da budemo, kako bismo otkrili sopstvenu istinu“, kaže on.

Foto: printscreen/youtube/ Reflections of Life

Popularni video i interesovanje publike

Još 2021. godine objavljen je video o Teu pod nazivom „Biti jednostavno lep“, koji je do sada pregledan skoro dva miliona puta. Komentari podrške i divljenja za njegov životni put i dalje pristižu.

Mnogi gledaoci su bili zainteresovani za njegov lični život i način na koji održava minimalistički stil. Nedavno je Teova ekipa otkrila da gradi sopstvenu baštu na farmi, što je bio savršen izgovor za nastavak priče.

Jednostavan život i pomoć drugima

„Ne posedujem ništa osim onoga što mi stane u ranac. Plivam u reci. Mnogi ljudi tumače moj način života kao kritiku sistema i u pravu su“, kaže Teo.

Pre nego što je izabrao minimalistički način života, bio je biznismen i juvelir, koji je koristio korporativni jezik da bi postigao svoje ciljeve.

„Ključevi koje morate stalno nositi sa sobom bile su stvari koje su me najviše nervirale. Bio sam srećan kada sam sve izgubio –ključeve od stana, auta...“, prisetio se Teo, prenosi Dnevno.hr.

Danas više ne zavisi od materijalnih stvari. Zarađuje za život pomažući ljudima i porodicama oko kuće i farme, a zauzvrat dobija hranu i sklonište.

„Sreća ne dolazi od materijalnih stvari. Zarađujem za život pomažući ljudima, i to me ispunjava“, kaže Teo.

Sreća u prirodi i zajedništvu

Teo ističe da ne zavisi od drugih da bi bio srećan. Uživa u aktivnom danu, plivanju u reci ili razgovoru sa ljudima o raznim temama. Njegova poruka je jasna: ljudi treba da teže da žive u harmoniji sa prirodom, pomažu drugima i volontiraju kako bi otkrili istinsku sreću.

