Smrt Lital Jal Melnik (17) iz Izraela izazvala je u javnosti isti šok kao i presuda koju je Eduard Kačura (53) dobio. Tinejdžerka je 2021. godine umrla u strašnim mukama, kad ju je Eduard koji je tada imao 47 godina živu zakopao; osuđen je na svega tri godine zatvora, i to za ubistvo iz nehata. Tužilaštvo je tražilo ​​doživotnu kaznu zatvora i, kako je najavljeno, uložiće žalbu na presudu.

Tvrdio da ju je živu sahranio na njen zahtev

Šokantni incident dogodio se u oktobru 2021. godine u severnom okrugu Haife, u Izraelu. Lital je prisustvovala takozvanoj ceremoniji ponovnog rođenja koju je vodio Edvard Kačura, u to vreme medicinski tehničar u psihijatrijskoj bolnici "Male Carmel". Prema vlastitom priznanju, Eduard je tvrdio da je sahranio tinejdžerku "na njen zahtev" u jami na gradilištu. Zatrpao ju je peskom i šljunkom, ostavljajući joj samo improvizovanu cev za disanje. Telo nesrećne tinejdžerke pronašla je policija.

Tokom suđenja, negirao je da je ubio tinejdžerku sa kojom je pola godine bio u emotivnoj vezi. Na saslušanju u policiji, a kasnije i tokom sudskog procesa, tvrdio je da je Lital "zatražila ritual pročišćavanja iz duhovnih razloga".

"Rekla mi je da će joj to pomoći da se oslobodi loših misli", rekao je Eduard.

On je, takođe, navedo da ga je Lital navodno "zamolila da ode", kao i da je "bila živa dok je on bio prisutan na gradilištu".

Tužioci su tvrdili da je Kačura uzeo cev za disanje od Lital i sprečio je da izađe iz jame. Devojka je umrla od gušenja pod zemljom, a cev od 1,2 metra pronađena je u blizini mesta na kom je preminula. S druge strane, odbrana je tvrdila da je "mlada žena dobrovoljno ušla u jamu" i da je "možda umrla zbog loše ventilacije i udisanja peska, a ne zbog namernog čina ubistva".

Osuđen za ubistvo iz nehata

Eduard i Lital bili su u emotivnoj vezi, iako je devojka svojevremeno bila njegov pacijent u psihijatrijskoj klinici. Njena baka Ljudmila pokušavala je da ih razdvoji, smatrajući da Kačura zloupotrebljava daleko mlađu devojku. Uspela je da izdejstvuje zabranu prilaska, ali je Eduard tu zabranu prekršio.

Nakon suđenja koje je trajalo četiri godine, a za koje je vladalo veliko interesovanje javnosti, sud u Haifi oslobodio je Eduarda Kačuru optužbe za ubistvo, ali ga je proglasio krivim za ubistvo iz nehata. Osuđen je na svega tri godine zatvora.

Predsednik suda je rekao da "tužioci nisu uspeli da otklone razumnu sumnju". Sud je naveo poteškoće u vezi sa dokazima i prihvatio medicinsko mišljenje koje je iznela odbrana, sugerišući da je Melnik možda umro slučajno.

"Sud je naglasio da oslobađajuća presuda optuženom za optužbu za ubistvo ne umanjuje ozbiljnost njegovih postupaka i ne oslobađa ga u potpunosti odgovornosti za smrt žrtve", konstatovale su tri sudije – Lečil Liftšic, Galit Zigler i Šmuel Mandelbaum.

Eduard Kačura takođe je proglašen krivim za ilegalne intimne odnose sa osobom o kojoj je medicinski brinuo, kao i za kršenje zabrane prilaska, piše Tajms of Izrael.

Lital nije jedina?

Advokat odbrane zatražio je od suda njegovo trenutno puštanje na slobodu, napominjući da je u pritvoru proveo pune četiri godine. Tužilaštvo se tome usprotivilo i najavilo da će se žaliti na oslobađajuću presudu optužbe za ubistvo.

"Srce će mi eksplodirati, četiri godine sam čekala da ga stigne zaslužena kazna", rekla je baka preminule tinejdžerke. "Pre četiri godine ju je odveo na jedno mesto i ubio, a zatim nastavio sa svojim životom. Moja unuka je umrla. Ako nije on, ko je onda ubio Lital?"

Kako navode izraelski mediji, nakon što su istražitelji pronašli telo nesrećne tinejdžerke zakopano na gradilištu, policija je verovala da je Eduard Kačura bio u nedozvoljenoj intimnoj vezi sa Lital dok je bila u bolnici. Čak šest devojčica hospitalizovanih zajedno sa Lital reklo je za novinski sajt Walla da je Kačura imao "poseban odnos" sa nekoliko devojčica u psihijatrijskoj ustanovi.

