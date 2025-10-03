Slušaj vest

Jedan od najpotresnijih slučajeva poslednjih godina u Irskoj počeo je kao rutinska provera socijalnih službi, a završio se šokantnim otkrićem koje je ostavilo porodicu i javnost u neverici.

Otkrivanje istine: Neočekivana poseta inspektora

Dana 28. avgusta, inspektori iz irskog Ministarstva za socijalnu zaštitu zakucali su na vrata bake i deke, ne sluteći da će otkriti tajnu skrivanu godinama. U tom trenutku, roditelji Marije Aruebose bili su ubeđeni da njihova ćerka nema dete. Međutim, inspektori su došli zbog sumnje na zloupotrebu socijalnih davanja i nepostojanja dokumentacije o školovanju ili lekarskoj brizi za dete.

Baka je, kako prenosi izvor blizak porodici, bila zaprepašćena:

- Ona je spremala ručak i čistila kada su došli. Kada su je pitali da li Marija ima dete, rekla je da nema. A kada su spomenuli dečaka, pitala je: "Da nije neka greška?"

Pronađeni ostaci i nedoumice oko uzroka smrti

Samo nekoliko dana kasnije, početkom septembra, policija je pronašla delimične posmrtne ostatke deteta u grmlju u okrugu Dablin. Potraga je trajala 16 dana. Obdukcija i DNK analiza potvrdile su identitet dečaka — bio je to trogodišnji Danijel Aruebose. Međutim, toksikološki nalazi nisu otkrili tačan uzrok smrti.

- Umro je u snu, u panici smo ga zakopali, tvrde Danijelovi roditelji.

Marija Aruebose i njen partner Kjaran Diren ispričali su policiji da je njihov sin preminuo iznenada, u snu, tokom jula 2021. godine. Tada je imao samo tri godine.

- Marija je ustala noću da ide u toalet i pronašla ga hladnog u krevetu, naveli su roditelji.

Pokušali su, kažu, da ga ožive hladnom vodom u kadi, ali bezuspešno. Umesto da obaveste nadležne, odlučili su da telo stave u torbu i zakopaju ga nekoliko kilometara dalje, u plićem grobu.

Tajna dete i porodični šok

Porodica dečaka bila je potpuno nesvesna da Marija ima dete. Kada su u medijima videli njegovu fotografiju, ostali su skrhani.

- Da smo znali da ne može da se nosi s roditeljstvom, odmah bismo preuzeli brigu o njemu, rekli su bliski članovi porodice.

Danijel je rođen 12. decembra 2017. godine u Dablinu. Prvih godinu i po dana života proveo je u hraniteljskoj porodici, jer su njegovi roditelji tada živeli u privremenom smeštaju. Po rečima hraniteljske sestre, bio je izuzetno vedro i razigrano dete:

- Bio je najslađa beba. Volеo je igru, smeh i uvek je pokazivao da razume šta mu govorimo.

Povratak roditeljima i početak tišine

Godine 2019, Marija je zatražila da joj se dete vrati. Nakon što se preselila u stan u Donabeju, socijalne službe su odobrile povratak Danijela roditeljima. U tom trenutku nadzor nad porodicom je postepeno prestajao.

Međutim, nakon 2020. godine, dete praktično nestaje iz sistema.

Rupa u priči: Oglas za bebisiterku mesecima nakon navodne smrti

Jedan detalj dodatno je uzdrmao priču koju su roditelji izneli. Naime, nekoliko meseci nakon što je dečak, prema njihovim rečima, preminuo, Marija je postavila oglas na sajtu suresitter.com u kojem traži bebisiterku. Navela je da joj treba neko „da čuva dete nedelju dana dok su ona i partner na odmoru“. Uz to, tražila je vozačku dozvolu i potvrdu o bezbednosnoj proveri. Nudio se honorar od 600 evra.

Danijel Aruebose tragično je stradao sa tri godine Foto: Printscreen/Instagram/virginmedianewsireland

Ovaj oglas izazvao je sumnje — da li je Danijel uopšte bio živ u tom trenutku? Šta se zaista dogodilo one noći u julu 2021?

Nadležni su znali, ali nisu reagovali na vreme

Deca poput Danijela ne bi trebalo da nestaju iz sistema bez traga, ali upravo to se desilo. Socijalna služba Tusla imala je više od 60 kontakata sa porodicom pre 2020. godine, uključujući i nenajavljene kontrole. Ipak, nakon što su se nadzori smanjili, Danijel je „nestao“ bez da je iko primetio.

Tužan kraj za dete koje su mnogi voleli

Četiri godine nakon smrti i dve nedelje nakon što su njegovi posmrtni ostaci pronađeni, misterija smrti malog Danijela i dalje nije rešena. Njegovi baka i deka nikada ga nisu upoznali, a hranitelji koji su ga nekada voleli još uvek tuguju. Za sobom je ostavio više pitanja nego odgovora i sliku jednog detinjstva koje je moglo biti spaseno.

