Dan Hankok bio je trezan godinama, a onda se ponovo napio

Dan Hankok, poznatiji kao The Mental Health PT, iz Škotske, bio je trezan 322 dana zaredom nakon što je, 2023. godine, odlučio da prekine sa alkoholom. Ipak, kako je naglasio u videu na TikToku iz 2024. godine, samo jedna čaša promenila je sve.

Izlazak iz dve faze – od „bez alkohola“ do iskušenja

Dan je ispričao da je, nakon fakulteta, glavni deo njegovog života bio smešten između provoda i alkohola ali da je došao trenutak kad je morao da promeni odnos s pićem. Za vreme svoje dugo održavane trezvenosti, osećao se „najzdravije i najsrećnije ikada“.

- Osećao sam se sjajno, srećno, veoma zdravo. Bilo je to najbolja odluka koju sam ikada doneo, rekao je.

Međutim, s prvim zracima sunca i promenom godišnjeg doba, u njegovoj glavi su se probudile stare navike i podsticaji za piće. Tokom otprilike osam nedelja, prisiljavao je sebe da ostane trezan, iako je već prešao osam meseci uspešnog života bez alkohola.

- Misli su počele da me opsedaju, iskreno je rekao i dodao da je počeo da se ubeđuje da može da popije „samo jedno piće“, jer je razvio naviku samokontrole.

- Ako sam sposoban za krajnosti, sigurno mogu i sredinu, pomislio je i to se pretvorilo u njegovu grešku.

Jedna čaša – momentalni preokret

Dan priznaje da je sve bilo skoro automatski.

- Pio sam i bilo je kao prekidač, ozbiljno. Kao pali prekidač. Toga trenutka, čim sam popio tu jednu čašu, znao sam gde će noć odvesti, priča Dan i dodaje da, kada je sledećeg jutra pogledao na sat, bio je šokiran.

- Sledeće što znam, šest je ujutru i sedim sa prijateljima na kauču. Vratio sam se osobi koja sam bio pre šest godina.

Nije se vratio samo na stanje pre godinu dana, kada je odlučio da bude trezan – vratio se najgorem sebi iz svog ranijeg života, u jednom trenutku. Brzo je shvatio koliko je bilo nebezbedno misliti da se može „kontrolisano popiti jedno“.

Posledice – kajanje, mamurluk, ali i odlučnost

Posle tog izleta u alkohol, Dan je bio razočaran, imao je mamurluk i osećaj krivice. Ali nije se obeshrabrio:

- Pozitivno je bilo to što sam odlučio da ovo više ne radim. Sad znam da ne mogu da prestanem – ovo nije za mene. Ne treba da pijem, kazao je Dan i dodao da je osećao da se vraća sebi posle par dana trezvenosti, vrlo brzo je ponovo osetio jaku želju za pićem:

- Koliko je ludo to? Posle cele godine bez žeđi, impulsa ili nagona – odmah sam osetio taj nagon ponovo.

Međutim, nije sebe krivio zbog "gubljenja" 322 dana trezvenosti. Umesto toga, smatrao je da mu je to iskustvo bilo potrebno:

- Da shvatim i ubedim sebe 100 % da ovo nije za mene. Možemo početi iznova s čistom tablom, znajući da nisam za ovo i da sam to već uradio jednom.

Gde je sada – nov mentalni prostor i posvećenost trezvenosti

Prošlo je godinu dana od objave njegovog videa, a Dan tvrdi da je sada u „potpuno drugačijem mentalnom prostoru“. I dalje se posvećuje svom putu trezvenosti, i deli svoje iskustvo sa drugima, upozoravajući one koji su nekad bili trezni, a razmišljaju da probaju ponovo.

