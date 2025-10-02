Slušaj vest

Vatrogasci iz grada Kin u američkoj saveznoj državi Nju Hempšir pomogli su u rođenju dečaka koji je na svet došao tik ispred vrata njihove stanice.

Stefani i Noa Veston krenuli su prošle nedelje ka porodilištu kako bi dočekali svog sina, ali su ubrzo shvatili da neće stići na vreme. Kada su pozvali hitnu pomoć, porođaj je već bio neizbežan.

"Rekla sam: ‘Izlazi beba upravo sada i ne šalim se!’ – i u tom trenutku sve je krenulo“, ispričala je Stefani za lokalnu TV stanicu WMUR.

roditelji sa bebom rođenom u vatrogasnoj stanici Foto: Printscreen YouTube/WMUR TV

Trenutak koji će pamtiti zauvek

Samo šest minuta nakon poziva, uz pomoć vatrogasaca iz obližnje stanice, Stefani je donela na svet sina.

"Odjednom šef je pogledao na sat i rekao: ‘Vreme rođenja, 14:17!’ Ja sam bio u šoku – pitao sam se, zar je već rođen?“ prisetio se tata Noa u razgovoru za NBC-jev WBTZ.

roditelji sa bebom rođenom u vatrogasnoj stanici Foto: Printscreen YouTube/WMUR TV

Njegova supruga takođe nije mogla da veruje. "Pitala sam: ‘Da li se ovo upravo dogodilo?’“ dodala je kroz osmeh.

Dečak, kome su dali ime Voker, rođen je sa oko 7 oko 3,5 kilograma. Vatrogasci su odmah nakon porođaja majku i bebu prevezli u bolnicu, gde su lekari potvrdili da su oboje dobro.

Lokalna zajednica Međunarodnog udruženja vatrogasaca pohvalila je hrabru mamu zbog dolaska direktno u stanicu po pomoć, ali i iskoristila priliku da podseti građane:

"Naše stanice jesu redovno popunjene, ali ekipe često mogu biti na terenu, u obuci ili na intervenciji. Zato je uvek najvažnije prvo pozvati 911 – tako ste sigurni da će vam najbliži tim odmah biti poslat, gde god da se nalazite.“