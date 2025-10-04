Slušaj vest

Linda Brosi Marfi, spisateljica iz Masačusetsa koja je hrabro vodila bitku sa ALS (amiotrofičnom lateralnom sklerozom), ostavila je svetu još jednu poslednju priču - svoj sopstveni, duhoviti i emotivni nekrolog koji je osvojio srca hiljada ljudi širom sveta.

„Pa, ako ovo čitate, pretpostavljam da sam mrtva“, napisala je Linda sa svojim karakterističnim humorom. „VAU, stvarno se desilo... Umrla sam od straha od propuštanja, propuštanja ili gubitka svesti zbog komplikacija od bulbarne ALS.“

Merfi je preminula 21. septembra u 60. godini, nakon trogodišnje borbe sa retkom i neizlečivom bolešću koja napada nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini, utičući na govor, hodanje, gutanje i disanje.

Foto: printscreen/facebook/Linda Brossi Murphy

Humor i čovečnost uprkos bolesti

U svojoj nekrologiji, Linda je iskreno opisala kako je život sa ALS postao svakodnevni izazov:

„Moja glupa bulbarna ALS me je dovela do tačke u kojoj nisam mogla da govorim. Ne govoriti je značilo da ne mogu da kažem 'Volim te!', da ne mogu da pozovem svog gospodina BoDžanglsa na užinu i da ne mogu da naručim u Dankin' drajv-tru.“

Dok su njeni voljeni uživali u „sočnim pljeskavicama“ i „ogromnim porcijama kineske hrane“, ona nije mogla da učestvuje, ali je podnosila svoju svakodnevnu patnju dostojanstveno, sa osmehom i smislom za humor.

Ljubav, život i „Trupl“ sa respiratorom

Linda i njen suprug Dejvid bili su u braku 42 godine, ali u svojoj nekrologiji, našalila se da su postali „trupli“ kada se njen respirator, koji je od milošte zvala Hosi, spojio sa njihovim krevetom:

Foto: printscreen/facebook/Linda Brossi Murphy

„Od tada se Dejvid budio pored nečega što je izgledalo kao pilot lovaca sa spljoštenom kosom!“

Takođe je posvetila dirljive reči svojoj porodici, koju je nazvala „najlepšom stvari u mom životu“.

Pre nego što joj je 2022. godine dijagnostikovana ALS, Merfi je preživela rak dojke 2012. godine, a u borbi protiv bolesti, humor je ostao njeno najjače oružje – čak je napisala knjigu „Je*i se od raka“, pokazujući da se smeh i radost mogu pronaći čak i u teškim vremenima.

Poruke koje inspirišu svet

Linda je svoje poslednje želje pretočila u inspirativne savete:

Živite život punim plućima: „Recite 'da' zabavi, putovanjima, avanturi – i dok ste već pri tome, nazdravite meni!“

Budite ljubazni: „Budite ljubazni prema svima – telemarketeru, prodavcu, radnicima Dankina, svojoj porodici i prijateljima. Zašto biti negativan?“

Odbijte cveće, širite radost: „Ne trošite novac na cveće. Kupujte lutrijske tikete i dajte ih strancima – to čini ljude srećnim i najbolji je način da me se setite.“

Merfi je takođe donirala svoj mozak i kičmenu moždinu za istraživanje ALS-a, a umesto cveća, preporučila je donacije organizaciji Compassionate Care ALS, koja pomaže ljudima da žive bolje uprkos bolesti.

Nasleđe koje inspiriše

Foto: printscreen/facebook/Linda Brossi Murphy

Nekrolog i poruke Linde Merfi brzo su postali viralni na mreži, izazivajući smeh, suze i divljenje širom sveta. Njena ćerka, Džastin Hejstings, rekla je:

„Ona je bila život zabave. Bila je zabavna.“

Komentatori iz SAD, Indije i mnogih drugih zemalja napisali su da su ih dirnuli njen humor i hrabrost:

„Oh, kakva NEVEROVATNA, PRELEPA, LJUBAZNA i inspirativna osoba!“

„Vaš nekrolog je savršen. Zvuči kao da ste živeli život punim plućima i sa smehom. Počivaj u miru.“

Linda Brosi Merfi je svetu ostavila nasleđe radosti, ljubavi i pozitivnosti, podsećajući nas da čak i u najmračnijim trenucima humor i ljubav mogu ulepšati život.

Bonus video: Aga iz Srbije koji je živeo 130 godina