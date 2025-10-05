Slušaj vest

Bosanka Emina Habibović nosi sa sobom tešku i filmski dramatičnu životnu priču. Sa samo 18 godina udala se i rodila osmoro dece, ali sudbina je bila surova – čak petoro je izgubila. Iako je prošla kroz brojne operacije i zdravstvene probleme, ova hrabra žena i dalje ne gubi vedrinu i nadu da će sutra doneti nešto bolje.

„Ja sam se mlada udala, rodila sam osmoro dece. Umrlo mi prvo dete od tri godine, drugo od godinu dana, treće od 20 dana. Jedno dete umre, pa rodim drugo. Taman što sam ukopala dva muška deteta, rodila sam žensko– i ono je umrlo“, priča Emina kroz suze.

Borba sa bolešću i gubitkom supruga

Foto: Printscreen/YT/TataBrada.TV

Težak život nije stao na tome. Eminin suprug prošao je čak četiri operacije, a kako kaže, primao je minimalnu penziju. Na kraju je preminuo od infarkta, ostavljajući je da sama nastavi životnu borbu.

„Muž mi je imao četiri operacije, imao je minimalnu penziju. Umro je od infarkta“, ispričala je Emina.

Poremećaji u porodici i sudbina koja se ponavlja

Njena majka bolovala je od epilepsije, pa je život i nju vodio kroz teške i neobične okolnosti. Emina otkriva da je upravo zbog toga bila primorana na brak koji je nosio dodatne izazove.

„Moja mati se udala za svog svekra, imala je dva sina i mene. Bila je udovica, othranila nas je sa mukom i patnjom. Onda je i meni došla sudbina da se udam. Ja se udam, a moja majka se uda za svekra. Živeli smo fino“, objašnjava Emina.

Foto: Printscreen/Youtube/tatabrada.tv

Neverovatna ispovest: majka i ćerka trudne u isto vreme

Jedan od najneobičnijih detalja iz njenog života jeste trenutak kada su ona i majka istovremeno bile trudne. Decu su gajile zajedno, a njeno dete dojila je upravo majka, jer Emina nije imala mleka.

„Nas dve smo zajedno ostale trudne. Ona rodi sestru, a ja sam trebala da rodim 15 dana posle nje. Kaže meni: ‘Sine, ja sam se rešila, a kako ćeš ti?’ Rekla sam: ‘Kako mi je Bog dao’. Ona je imala mleka, a ja nisam. Na kraju je ona dojila moje dete – prvo moje, pa onda svoje“, prisetila se baka Emina.

Nažalost, ni to dete nije doživelo da odraste – živelo je samo godinu dana.

Bonus video: Jeziva ispovest majke iz Požarevca čiji je sin postao kockar