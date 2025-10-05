Slušaj vest

Posle trideset godina traženja, Džejn Hadlou iz Velike Britanije konačno je zagrlila svog starijeg brata Endrjua, ispunivši poslednju želju njihove majke Ketlin. Ponovno spajanje nabijeno emocijama dogodilo se ove godine, uz pomoć ekipe emisije "Long Lost Family", i donelo kraj porodičnoj tajni koja je trajala više od pola veka.

Ketlin je kao neudata dvadesetjednogodišnjakinja rodila sina kome je dala ime Džefri. Zbog strogog vaspitanja i katoličkih uverenja njenih roditelja, beba je bez njenog znanja data na usvajanje.

"Znam da ju je bolelo do dubine duše što je morala da ga pusti", prisetila se Džejn u emisiji. "Nosila je tu bol celog života."

Ketlin je preminula 1994. u 53. godini. Na samom kraju, zamolila je ćerku da pronađe brata i kaže mu da je voljen.

"Jedna od poslednjih stvari o kojima je govorila bio je Džefri", ispričala je Džejn. "Rekla je: 'Džejn, kada me ne bude, molim te, nađi ga, reci mu šta se dogodilo i da sam ga volela i da nisam želela da ga dam.' Držala me je za ruku i ponavljala: 'Molim te, obećaj da ćeš to uraditi.'"

Odrastajući, Džejn i njena dva mlađa brata, Stiven i Džejmi, nisu znali da imaju starijeg brata. Tajna je otkrivena kada je Džejn napunila 19 godina. Tada je saznala i zašto je svaki 6. novembar u njihovoj kući bio dan tišine i suza.

"Džefri je rođen 6. novembra 1962. Zato je taj period svake godine majci vraćao najteže uspomene", kaže Džejn.

Istražujući porodičnu prošlost, posetila je majčin rodni Liverpul.

"Baka i deka nisu bili srećni što je mama trudna, a nije udata. Poslali su je na Ostrvo Vajt da sakriju trudnoću. Kada se vratila i rodila bebu, pritiskali su je iz dana u dan. Jednog dana je došla kući i kolevka je bila prazna."

Potraga bez kraja…

Pre nego što je zatražila pomoć televizijske ekipe, Džejn je iscrpela sve tragove. Tada stupa na scenu "Long Lost Family". Stručni posrednici emisije dolaze do ključnih informacija: Džefrija je usvojio par iz Lejk Distrikta, dobio je novo ime, Endrju, i danas živi u Bristolu.

Niki Kembel odlazi u Bristol i saopštava Endrjuu da ga traži rođena sestra. On priznaje da nikada nije aktivno tražio biološku porodicu jer je imao "divno detinjstvo" u porodici koja ga je usvojila: "Osećao sam se potpuno prihvaćeno i voljeno. Zato nisam tragao, iz lojalnosti." Uprkos tome, vest o sestrinoj potrazi ga ganula i pristaje na susret.

"Vidim mamu u njegovom licu, ne mogu da verujem da ga zaista gledam! Nikad nisam imala starijeg brata", uzviknula je Džejn gledajući prvu fotografiju.

Susret koji briše trideset godina

Kada su se konačno sreli, Džejn kaže: "Čim sam ušla u prostoriju, znala sam. To je moja porodica." Endrju dodaje: "Neverovatno je, veza je tu odmah, toplina je trenutna. Hajde da nadoknadimo propušteno iz poslednjih trideset godina."

Vest su sa oduševljenjem dočekali i Stiven i Džejmi. Svi zajedno slušali su priču o majci, njenoj borbi i tihoj tuzi koju je godinama nosila.

"Nisu mogli da me dočekaju srdačnije, bilo je fantastično", kaže Endrju nakon susreta.

Za Džejn, krug je zatvoren: "Ispunila sam maminu molbu. Znam da nas sada gleda i da je presrećna."

(Kurir.rs/ Žena Blic)

