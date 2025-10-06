Slušaj vest

Filozof i muzičar Dijego Londonjo(41), za kojim je porodica tragala dve godine nakon što mu se izgubio svaki trag u Peruu, konačno je pronađen zahvaljujući videu objavljenom na TikToku. Iako je priča dobila srećan kraj, donela je i neočekivani preokret.

Potraga influenserke urodila plodom

Mlada Ekvadorijanka Ami Solano je početkom septembra snimila video u Mačali u Ekvadoru u kom je isprobavala odeću, a iza nje je muškarac gleda kroz izlog. Video je zatim objavila na TikToku, a on je vrlo brzo privukao veliku pažnju.

Među mnoštvom komentara, jedan ju je posebno zaintrigirao: "On je Dijego Londonjo iz Kolumbije. On je moj brat i tražimo ga već dve godine." Njegova porodica joj se javila i objasnila da muškarac, sada identifikovan kao Dijego Londonjo, pati od gubitka pamćenja i nestao je pre dve godine.

Nedeljama kasnije, nove slike, ovaj put iz Mankore, u regiji Pijura, potvrdile su da se Dijego nalazi na teritoriji Perua. Međutim, nije pronađen sve do ranog jutra u četvrtak, 25. septembra, kada su ga policajci iz policijske stanice Lagunas-Mocupe videli kako hoda auto-putem Panamericana Norte i prepoznali ga.

Dobrovoljni nomad ne želi da se vrati kući

Međutim, lokalni mediji navode kako se Londonjo, koji je opisan kao "dobrovoljni nomad", možda neće tako skoro vratiti kući. Iz Nacionalne policije Perua za medij RPP izjavili su kako im je sam rekao da ne želi da se vrati u Kolumbiju. "Sam je rekao da ne želi da se vrati kući", preneli su mediji izjavu policije.

Vlasti su potvrdile da nije bio u opasnosti niti u zapuštenom stanju. U policijskoj stanici je proveo jednu noć, gde je dobio hranu, odeću i priliku da se javi porodici. Telefonski je razgovarao sa sestrama Olgom, Martom i Lusijom, koje su poručile da će poštovati njegovu odluku. "Nema prijave nestanka. Razgovarao je sa svojim sestrama i jasno dao do znanja da ne želi da se vrati kući", saopštili su iz policije.

Dijego Lodonjo slučajno lociran nakon što je porodica dve godine tragala za njim Foto: Printscreen/ TikTok

Dodali su i kako je odbio psihološku procenu, ali da tokom boravka u stanici nije pokazivao znakove zdravstvenih problema. Opisali su ga kao poliglotu koji putuje zemljom i preživljava prodajom ručnim radovima od bronze i bakra. Londonjo sada planira da otputuje u Limu, a policija mu je savetovala da se povremeno javlja u stanice kako bi komunicirao s porodicom i izbegao buduće lažne uzbune.

U razgovoru za Éxito Noticias, i sam je potvrdio svoje planove: "Teško mi je da objasnim da nisam kao drugi ljudi, ali moja porodica je tamo. Odavde do Lime i odande nazad u Kolumbiju. Moram malo da radim, gotovo nikad nemam planove".

