U vremenu kada smo u stalnoj žurbi i stresu, a spor način života postao je luksuz, jedan čovek odlučio je da kaže ne brzim putovanjima. Irski novinar i dokumentarista Mančan Magan umesto aviona okrenuo se održivom i tzv. slow travel pristupu i donosi pogled na Evropu iz perspektive železničkog putovanja. U seriji „Evropa vozom“ Mančan nas vodi na jedinstvenu avanturu kroz evropske gradove koristeći samo održive načine prevoza.

Krenuvši iz Dablina preko Velsa i Londona napraviće krug u kojem će posetiti i Brisel, Roterdam, Amsterdam, Berlin, Prag, Budimpeštu, Zagreb, Bled, Đenovu, Monako, Tuluz i San Sebastijan iz kojeg brodom putuje nazad do Irske, u Rosler. Tokom svog putovanja kroz ove jedinstvene destinacije, Mančan će prikazati običaje i tradicije lokalnog stanovništva koje će usput upoznati. Osim toga, otkriće nam i održivost putovanja vozom, ali i ekološki način života, inovacije i tradicionalne veštine koje pomažu u očuvanju naše planete.

Svaka epizoda vodi nas kroz veće evropske gradove, ali i manja mesta u kojima će voditelj otkriti čari mirnog i sporog življenja. Naravno, upoznaće nas i sa istorijskim i kulturnim zanimljivostima svakog od njih. Tako će, na primer, u Velsu isprobati zipline nad kamenolomom, plesati kongo u Briselu, probati insekte u berlinskom restoranu, istražiti istoriju veštica i posetiti čuveni Monte Karlo. Zahvaljujući sporom načinu putovanja, Mančan će nam otvoriti sasvim novi svet i pokazati da posete destinacijama ne moraju biti stresne.

Serija „Evropa vozom“ podsetiće nas da je ponekad potrebno usporiti tempo, opustiti se i osetiti svaki trenutak. Ako želite alternativu brzom turizmu, ova serija biće vam prava inspiracija. Recite zbogom užurbanosti i stresu i otkrijte čari sporog putovanja. Ovakav način putovanja pomoći će vam da upoznate sebe, ali i lokalno stanovništvo i običaje koji će ovo iskustvo učiniti jedinstvenim. Dodatnu snagu poruci uživanja u trenutku daje i činjenica da se Mančan Magan tokom snimanja borio sa dijagnozom raka, ali je do kraja serije završio u remisiji, naglasivši dodatno da treba putovati promišljeno, a živeti – sada.

Ovo jedinstveno putovanje premijerno vam donosi DOX TV, od 8. 10. u 20:05.