Slušaj vest

Jedna fotografija iz Nigerije, nastala pre gotovo deset godina, i dalje izaziva snažne emocije širom sveta. Na njoj je dečak, izgladneo i slab, kako pije vodu iz flašice dok jedva stoji na nogama. Roditelji su ga odbacili, proglasivši da je veštac – verovali su da je opsednut zlom. Iako je sve ukazivalo na tragičan kraj, njegova priča se preokrenula u simbol nade i snage.

Fotografija koja je pokrenula svet

Dečaka su 2016. godine pronašli volonteri humanitarne organizacije Land of Hope, lutao je ulicama Akva Iboma u Nigeriji, nag i gotovo bez života. Težio je jedva tri kilograma, a u ruci je nosio pocepanu lutku – svoju jedinu igračku.

Fotografija na kojoj mu volonterka pruža flašicu s vodom postala je viralna. Predstavlja surovost koju sujeverje i strah mogu da nanesu detinjstvu. Lekari tada nisu verovali da će preživeti.

"Mirisao je na smrt“

Volonterka Anja Ringren Loven, koja mu je tada spasila život, i danas se seća tog trenutka:

- Kada smo ga videli, mirisao je na smrt. Bila sam sigurna da će mi umreti na rukama. Ali, nekako se borio i pobedio.

Dečak, kojem su dali ime Houp (Nada), proveo je tri meseca u bolnici, boreći se sa teškom neuhranjenošću i brojnim infekcijama. Uz medicinsku negu i veliku ljubav koju je dobio, uspeo je da se oporavi.

Od zaboravljenog deteta do "malog Pikasa“

Anja Ringren Loven sa dečkom iz Nigerije u naručju Foto: Printscreen/Facebook/Anja Ringgren Lovén

Danas, skoro deset godina kasnije, Hope ima 12 godina. Iako je gluv, komunicira kroz pisanje i crteže. Njegovi učitelji ga od milja zovu "mali Pikaso“, zbog izraženog umetničkog talenta. Sanja da postane slikar i svakim danom napreduje.

- On je sada nezavisan, snažan i pametan dečak, okružen prijateljima. Kada je završio osnovnu školu bio je ponosan, a i mi s njim, kaže Anja, koja mu je postala majka i sigurna luka.

Mračna strana tradicije

Nažalost, Houp nije jedini. U mnogim delovima sveta, naročito u zajednicama gde dominiraju sujeverja, deca s invaliditetom, epilepsijom ili autizmom često bivaju proglašena "zaposednutima".

U Velikoj Britaniji je samo prošle godine više od 2.100 dece identifikovano kao potencijalne žrtve zlostavljanja povezanog sa verovanjima u crnu magiju. Stručnjaci upozoravaju da je stvarni broj verovatno daleko veći, jer su ovakvi slučajevi često skriveni i teško se otkrivaju.

Nada kao putokaz

Iako je njegov život započeo u najtežim mogućim uslovima, Houp danas svedoči koliko se toga može promeniti uz malo ljubavi, podrške i vere. Njegova priča podseća da čak i mali gestovi mogu imati ogroman uticaj.

Dok stara fotografija i dalje kruži internetom kao simbol nepravde, danas postoji nova slika – dečak koji se smeši, držeći bojice u ruci, spreman da naslika svoju budućnost. To nije samo lična pobeda – to je dokaz da nada nikada ne treba biti potcenjena.

Bonus video: Zanimljiva životna priča bake Milene