Anja je dečaka iz Nigerije spasila sigurne smrti: Roditelji su ga ostavili jer su verovali da je veštac, evo kako sada izgleda
Jedna fotografija iz Nigerije, nastala pre gotovo deset godina, i dalje izaziva snažne emocije širom sveta. Na njoj je dečak, izgladneo i slab, kako pije vodu iz flašice dok jedva stoji na nogama. Roditelji su ga odbacili, proglasivši da je veštac – verovali su da je opsednut zlom. Iako je sve ukazivalo na tragičan kraj, njegova priča se preokrenula u simbol nade i snage.
Fotografija koja je pokrenula svet
Dečaka su 2016. godine pronašli volonteri humanitarne organizacije Land of Hope, lutao je ulicama Akva Iboma u Nigeriji, nag i gotovo bez života. Težio je jedva tri kilograma, a u ruci je nosio pocepanu lutku – svoju jedinu igračku.
Fotografija na kojoj mu volonterka pruža flašicu s vodom postala je viralna. Predstavlja surovost koju sujeverje i strah mogu da nanesu detinjstvu. Lekari tada nisu verovali da će preživeti.
"Mirisao je na smrt“
Volonterka Anja Ringren Loven, koja mu je tada spasila život, i danas se seća tog trenutka:
- Kada smo ga videli, mirisao je na smrt. Bila sam sigurna da će mi umreti na rukama. Ali, nekako se borio i pobedio.
Dečak, kojem su dali ime Houp (Nada), proveo je tri meseca u bolnici, boreći se sa teškom neuhranjenošću i brojnim infekcijama. Uz medicinsku negu i veliku ljubav koju je dobio, uspeo je da se oporavi.
Od zaboravljenog deteta do "malog Pikasa“
Danas, skoro deset godina kasnije, Hope ima 12 godina. Iako je gluv, komunicira kroz pisanje i crteže. Njegovi učitelji ga od milja zovu "mali Pikaso“, zbog izraženog umetničkog talenta. Sanja da postane slikar i svakim danom napreduje.
- On je sada nezavisan, snažan i pametan dečak, okružen prijateljima. Kada je završio osnovnu školu bio je ponosan, a i mi s njim, kaže Anja, koja mu je postala majka i sigurna luka.
Mračna strana tradicije
Nažalost, Houp nije jedini. U mnogim delovima sveta, naročito u zajednicama gde dominiraju sujeverja, deca s invaliditetom, epilepsijom ili autizmom često bivaju proglašena "zaposednutima".
U Velikoj Britaniji je samo prošle godine više od 2.100 dece identifikovano kao potencijalne žrtve zlostavljanja povezanog sa verovanjima u crnu magiju. Stručnjaci upozoravaju da je stvarni broj verovatno daleko veći, jer su ovakvi slučajevi često skriveni i teško se otkrivaju.
Nada kao putokaz
Iako je njegov život započeo u najtežim mogućim uslovima, Houp danas svedoči koliko se toga može promeniti uz malo ljubavi, podrške i vere. Njegova priča podseća da čak i mali gestovi mogu imati ogroman uticaj.
Dok stara fotografija i dalje kruži internetom kao simbol nepravde, danas postoji nova slika – dečak koji se smeši, držeći bojice u ruci, spreman da naslika svoju budućnost. To nije samo lična pobeda – to je dokaz da nada nikada ne treba biti potcenjena.
Bonus video: Zanimljiva životna priča bake Milene