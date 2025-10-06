Kada se poverenje razbije, da li se ruši brak i veza zauvek ili se tad rađa nešto novo? Šta se događa u glavi i duši onoga ko je prevaren? U emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji o tome su govorili gosti Aleksandar Milošević, pisac i Ivana Sinđić, defektolog i psihoterapeut. Osvrnuli su se na to da li prevara znači rastanak ili je nekima početak promena, suočavanja i novog života.

Milošević o tome kako je podneo prevaru

Milošević je vođen sopstevnim iskustvom govorio o gubitku poverenja.

- Kada provodite toliko godina zajedno sa osobom, samim tim možemo da provalimo ako ta osoba i minut kraće razgovara sa nama nego uobičajeno ili da neke njene distinkcije nisu kako treba i kao što su inače, onda znamo da smo u nekom problemu i da nešto nije u redu. Ja sam prvo potiskivao da mi kaže da li postoji problem, iako sam bio ubeđen i u dubini sebe da problem postoji - prepričava Milošević.

Milošević kaže da je za prevaru saznao spontano.

- Nije priznala, ali i to je isplivalo na površinu. Na potpuno neki drugačiji način, ne iz njenih usta, ne samo što je ona mene prevarila, ona me je i izdala, pored te prevare nije bila ni iskrena, tu nema istine, a više nema ni emocije.

Zašto varaju muškarci, a zašto žene?

Sinđić je govorila o tome koji su najčešći razlozi prevare ili varanja.

- Neko vara zato što ne može da kontroliše svoje impulse. S jedne strane ima potrebu za sigurnošću u partnerki, a sa druge strane neke impulse da sebi dokazuje nepristojno da vredi, što zapravo govori o tome da ima problem sa osećajem sopstvene vrednosti. Neki ljudi varaju zato što je u vezi i u braku došlo do otuđivanja, do previše gunđanja, jer gunđanje je savršen recept da uproglasite brak.

Napomenula je da žene najčešće varaju kada dođe do osećaja zapostavljenosti i usamljenosti.

- Većina ljudi shvati da mogu da izgube jedno drugo i da žele da pokušaju ponovo da uspostave taj brak ili vezu, to jeste moguće i dosta ljudi uspe. Onaj ko želi da ode, nekad ode zato što ne može to da prevaziđe.

