Slušaj vest

Retko ko može uopšte da zamisli da se nađe u situaciji u kojoj otkrije kako je baš njegov otac jedan od najozloglašenijih američkih serijskih ubica. Za Keri Roson je ta nezamisliva noćna mora postala stvarnost 2005. godine, kada je njen otac, Denis Rejder, uhapšen tokom pauze za ručak. Naizgled običan predsednik crkvene zajednice i bivši vođa izviđača, Rejder je razotkriven kao ozloglašeni BTK ubica - koji je između 1974. i 1991. počinio deset stravičnih ubistava, stoji na stranici Netflixa.

Pogled iznutra

Dokumentarni film "My Father, the BTK Killer" rediteljke Skaji Borgman, koji premijerno izlazi 10. oktobra na Netlixu, u fokus ne stavlja Rejdera, već njegovu ćerku, koja je u potrazi za odgovorima i unutrašnjim mirom. Dok ponovo otvara slučajeve ubistava koja su decenijama terorisala grad Vičita, u Kanzasu, film pruža Kerinu duboko ličnu perspektivu o nasilnim zločinima koji su zauvek promenili njen identitet i koji i dalje progone njenu zajednicu.

Keri Roson, ćerka serijskog ubice Denisa Rejdera Foto: Travis Heying / Zuma Press / Profimedia

Dokumentarni film donosi istinitu priču o Denisu Rejderu, koji je preuzeo nadimak BTK (Bind, Torture, Kill - Veži, Muči, Ubij), kroz oči njegove ćerke, Keri Roson. Istražuje uticaj Rejderovih zločina na njegovu porodicu i zajednicu, prateći Keri dok se suočava s traumama i činjenicom da bi moglo da postoji još žrtava.

Film sadrži i intervjue s istražiteljima koji su razotkrili identitet ubice, a dopunjen je i fotografijama i skicama iz arhive, kao i snimkom ispitivanja samog Rejdera. Kroz sve to, Kerina lična sećanja o odnosu s ocem, pre i nakon njegovog hapšenja i presude, osvetljavaju trajni uticaj njegovih zločina na njen život.

Foto: POOL / AFP / Profimedia

Ubio je najmanje deset ljudi

Rejder, koji je prvobitno sebi nadenuo nadimak “BTK” zbog svog načina ubijanja žrtava, prema Britanici, ubio je najmanje deset ljudi tokom perioda od 30 godina. Rođen 1945. godine u Pitsburgu, Kanzas, i odrastao u Vičiti, Rejder je u javnosti odražavao sliku uglednog člana društva. Međutim, tek je kasnije priznao kako je već dugo imao nasilne seksualne fantazije i da je ubijao životinje.

Tokom 1960-ih služio je u Američkom ratnom vazduhoplovstvu, a kasnije se oženio i imao dvoje dece, uključujući Keri. Nakon rada u fabrici "Coleman Company", Rejder je 1974. počeo da radi u ADT Security Services, gde je ostao do 1989. Tokom tog perioda takođe je volontirao u izviđačima i u svojoj crkvi, gde je postao predsednik zajednice.

Prva poznata ubistva Rejdera dogodila su se u januaru 1974. godine, kada je zadavio četiri člana porodice Otero iz Vičite, uključujući dvoje od njihovo petoro dece. Majka, Džuli Otero, radila je u fabrici "Coleman". U aprilu iste godine, Rejder je ubio još jednu ženu koja je takođe radila u istoj fabrici.

Kasnije, 1974. godine, Rejder je ostavio poruku u jednoj od knjiga u biblioteci, priznavši ubistva, koju je kasnije pronašla tamošnja policija.

"P.S. Budući da seksualni kriminalci ne menjaju svoj modus operandi ili po svojoj prirodi ne mogu to da učine, ni ja neću menjati svoj. Kodna reč za mene biće… Veži ih, muči ih, ubij ih, B.T.K., vidite već ponovo radim na tome", glasio je sadržaj ostavljene poruke.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Rejder je tokom sledećih 20 godina ubio još pet žena, a 1977. godine počeo je da biva nezadovoljan nedostatkom medijske pažnje posvećene njegovim zločinima, pa je lokalnoj TV stanici poslao pismo.

"Koliko ljudi moram da ubijem ne bi li moje ime pisalo u novinama i ne bih li dobio neku nacionalnu pažnju?“, pisalo je u belešci koju je poslao i koja je izazvala veliku paniku.

Uprkos tome, Rejder nije uhvaćen i slučajevi su ostali nerešeni. Svoju poslednju poznatu žrtvu, stariju ženu, ubio je 1991. godine.

Uhvaćen zbog provokacija

Gotovo 13 godina kasnije, nakon što je lokalni medijski portal objavio priču o tome kako je BTK ubica verovatno mrtav ili u zatvoru zbog neaktivnosti, Rejder je novinaru poslao dokaz o svom devetom zločinu, prema Britanici. Sledećih godinu dana nastavio je da provocira medije i policiju šaljući suvenire s mesta zločina, beleške o ubistvima i druge povezane predmete.

Denis Rejder služi deset uzastopnih doživootnih kazni zatvora Foto: Larry W. Smith / AFP / Profimedia

Međutim, 2005. godine, policija je analizirala disketu koju je Rejder poslao policiji i ona ih je dovela do crkve u kojoj je volontirao. Potom su njegov DNK uporedili s ostalim nađenim na mestima zločina, te su ga, nakon potvrdnih rezultata, uhapsili.

Rejder je priznao zločine i u junu iste godine se izjasnio krivim. Trenutno služi deset uzastopnih doživotnih kazni u zatvoru maksimalne bezbednosti El Dorado u Kanzasu.

Premda je Rejder svoje poslednje ubistvo počinio pre 34 godine, njegovo ime se još uvek povezuje s novim slučajevima. U avgustu 2023. objavljeno je da je Rejder povezan sa smrću 22-godišnje Šone Bet Garber i nestankom 16-godišnje navijačice Sintije “Sindi” Dawn Kini 1976. godine.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Dokumentarac o seriji "Porodica"