Levi Dejvi, sada 23-godišnjak iz Derbija, doživeo je tragičnu promenu života nekoliko dana pre svog 21. rođendana. Decembra 2022. godine probudio se sa bolom u grlu, telesnim bolovima i visokom temperaturom, misleći da je u pitanju obična prehlada.

Brza eskalacija bolesti

Kada se njegovo stanje nije poboljšalo uz lekove za grip, njegova majka odvela ga je u bolnicu, gde je Levi ubrzo pao u septički šok i doživeo višestruko otkazivanje organa.

"Ne znam da li je bila majčina intuicija, ali njegovo disanje nije bilo u redu“, rekla je Lara i dodala "Bio je veoma pospan, bez apetita, samo nije bio moj Levi.“

Lekari su dijagnostikovali ozbiljnu bakterijsku infekciju koja može izazvati meningitis i sepsu, i premestili ga u bolnicu Lesteru, gde je stavljen u medicinski indukovanu komu.

Da bi mu dali najbolje šanse, Levi je bio na ekstrakorporalnoj membranskoj oksigenaciji (ECMO) – tipu životne podrške koja preuzima funkciju pluća dok se oni oporavljaju.

Amputacija pre 21. rođendana

Međutim, sepsa je bila previše napredna, pa su mu obe noge amputirane ispod kolena samo dva dana pre njegovog 21. rođendana. Roditelji su mu rekli da ima samo 30% šanse za preživljavanje dok mu se stanje brzo pogoršavalo.

"Nisam nikada videla ništa slično u životu“, rekla je Lara. „Pomislila sam da se ovo dešava samo starijima ili zbog neke rane. Kada sam ga videla u bolničkom krevetu sa plavim nogama, videlo se koliko je sepsa uzela maha.“

Borba i prilagođavanje novom životu

Levi je preživeo, ali mu je život potpuno promenjen. Morao je da nauči kako da obavlja svakodnevne zadatke bez nogu, uključujući i vožnju automobila rukama.

"Nisam mogao ni da se obučem sam ili da sednem. Morao sam da naučim kako da vozim koristeći ruke. Ljudi ne mogu zaista da shvate te stvari“, rekao je Levi.

Iako se i dalje prilagođava, Levi kaže:

"Srećan sam što imam neverovatnu podršku i zahvalan sam što sam živ ali sepsa mi je potpuno promenila život.“

Levi i njegova porodica sada aktivno podižu svest o sepsei, posebno među mladima. Njegov otac Neil naglasio je:

"Sepsa kod mlađih ljudi može da se manifestuje drugačije nego kod starijih. Levi je bio fit i zdrav, pa su simptomi bili maskirani dok nije bilo prekasno.“

Lekari upozoravaju da sepse može biti fatalna, posebno ako bakterija dospe u krvotok ili organe, izazivajući oštećenje mozga, nerava ili smrtonosni septički šok.

Simptomi sepse kod odraslih i starije dece uključuju:

*Plavu, sivu, bledu ili flekavu kožu, usne ili jezik

*Poremećaj svesti, konfuziju ili nerazgovetno govor

*Osip koji ne bledi kada se pritisne čašom

*Teškoće sa disanjem