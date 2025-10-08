Slušaj vest

Tiktoker Luka Alerić iz Pančeva, poznat po svojim kreativnim videima koji su često humanog karaktera, ovog puta odlučio je da obraduje jednu svoju sugrađanku, koja se nalazi u teškoj životnoj situaciji. U svom najnovijem snimku posetio je Snežanu, koja već duže vreme prodaje kukuruz na ulicama Pančeva kako bi preživela.

U dirljivom susretu, koji je objavio na svojim mrežama, Luka je razgovarao sa gospođom, pažljivo slušajući njenu životnu priču, a onda je, dirnut njenom dobrotom, odlučio da učini nešto predivno - kako bi joj barem malo olakšao teške i hladne dane.

"Ova bakica prodaje kukuruz na ulici da bi preživela, ali skoro niko ne obraća pažnju. Zamoliću je da podeli malo hrane sa mnom i nadam se da će to uraditi jer je čeka veliko iznenađenje", rekao je Luka na početku snimka.

"Ne bih bila ovde da me nije muka naterala"

Nakon što je malo porazgovarao sa njom, upitao ju je zašto prodaje na ulici.

"Ne bih bila ovde da me nije muka naterala", rekla je Snežana, pa otkrila da je navodno, ranije radila u firmi koja je propala, zbog čega je ostala bez posla.

Ubrzo nakon toga, Luka ju je zamolio da mu da malo hrane, a Snežana mu je, bez razmišljanja uručila ogroman komad hleba, nakon čega su se rastali.

"Želim da vama ulepšam dan"

Ne sluteći da će se ponovo sresti sa mladićem, Snežana je nastavila da sedi tamo gde je bila od ranog jutra, a onda se desilo nešto što nikako nije očekivala. Naime, ubrzo se Luka vratio i uradio nešto predivno.

"Hteo sam da vam se zahvalim još jednom. Stvarno vam hvala puno... Slušajte, zapravo, ja sam mogao da kupim kukuruz, ali sam hteo da vidim da li biste mi pomogli. I pomogli ste mi i želim da vama ulepšam dan. Želim da vam dam 12 hiljada dinara, da imate", rekao je Luka, dok je Snežana, vidno iznenađena kao iz topa rekla:

"Nikad ovo nisam doživela"

"Ne, ne, ne, neću sine. Tebi više treba, neću".

Nakon što ju je Luka ubedio da uzme novac, usledio je i zagrljaj.

"Nikad ovo nisam doživela. Bog te blagoslovio", ponavljala je ona sa suzama u očima.

Nakon što su se rastali, Luka je odlučio da Snežani kupi i novu zimsku jaknu i da je donese već narednog dana. Kako je rekao, u jakni je isplanirao da sakrije i još jedno veliko iznenađenje, jer je smatrao da je ona to stvarno zaslužila.

Tako je i bilo. Sutradan je došao na isto mesto sa velikom zimskom jaknom koju joj je odmah poklonio. Kada ju je Snežana probala, Luka joj je objasnio da se u džepu nalazi još jedan mali poklon - koverta sa novcem.

"Ne želim da se moja pomoć završi ovde"

"Znam da je teško i želim da vam malo ulepšam dan", rekao je.

"Nisam ovo nikad doživela u životu. Hvala ti", ponovila je Snežana, dok joj je Luka objašnjavao da je za njega važno da ljudi ostanu nasmejani i pozitivni, uprkos životnim izazovima.

Nakon svega, Luka je takođe pozvao gledaoce da, ako mogu, pruže pomoć ljudima kojima je potrebna: "Ne želim da se moja pomoć završi ovde. Ako neko prolazi tuda i može da pomogne, učinite to".

"Ove scene treba puštati u osnovnim školama"

Video je već postao viralan, osvojivši srca mnogih ljudi širom Srbije.

"Volela bih da se mladi ugledaju na Luku, makar i lepa reč znači mnogo. Pozdrav od sedamdesetogodišnje bakice", "Ovaj Luka je oličenje dobrote u mladom čoveku. Ove scene treba puštati u osnovnim školama, kao primer kojim deca treba da se rukovode kroz život, verujem da bi bili 50 posto bolji ljudi sutra!", "Srećna je majka koja te rodila i tako vaspitala", glasili su samo neki od mnogobrojnih komentara ispid videa.

