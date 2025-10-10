Slušaj vest

Na Netflix je 3. oktobra stigao novi mračan nastavak serije"Monster" - "Monster: The Ed Gain Story", koji gledaoce uvodi u zlokoban svet čoveka čija su zlodela i opsesija uzdrmali svet i inspirisali brojne horor filmove i priče. U osam epizoda prati se njegovo tiho odrastanje u izolovanoj zajednici Viskonsina, razarajući odnos s majkom Augustom i zlokobni događaji koji su ga na kraju pretvorili u ozloglašenog tvorca maski od ljudskih kostiju i kože, stoji na stranici Netflixa.

Novo delo producenata Rajana Marfija i Ajana Brenana fokusira se na priču toliko užasnu da je nadahnula i neke od najpopularnijih filmova strave kao što su "Psiho“, "Teksaški masakr motornom testerom“ i "Kad jaganjci utihnu“.

Šokantne kreacije

Poznat kao Plainfield Ghoul (Plejnfildski Duh), Džin (kog glumi Čarli Hanam) je 1950-ih godina ubio dve žene, što ga tehnički ne svrstava u kategoriju serijskih ubica, ali način na koji je to učinio i mogućnost postojanja više dodatnih žrtava još i danas šokiraju javnost.

Kako stoji na stranici Britanice, Džin je privukao pažnju policije 1957. godine, kada je nestala vlasnica gvožđare po imenu Bernis Vorden. S njom je viđen malo pre njenog nestanka, a kada su istražitelji posetili farmu na kojoj je živeo, pronašli su njeno telo u strašnom stanju.Bila je obešena u šupi, upucana, okrenuta naopačke, bile su joj izvađene iznutrice, a njena glava je pronađena u kutiji.

Naknadni pregledi Džinovog doma otkrili su da je sistematično pljačkao grobove i skupljao delove tela žena, koje je koristio za izradu predmeta za domaćinstvo i odeće. Među jezivim pronađenim predmetima bili su stolica presvučena ljudskom kožom, maske od ljudskih lica i kutije s različitim delovima tela. Takođe je napravio “žensko odelo” koje je mogao da nosi. Uz to, istražitelji su otkrili i glavu Meri Hogan, vlasnice lokalnog bara koja je nestala 1954. godine. Četiri godine kasnije, Džinova “kuća strave” izgorela je u požaru, čiji uzrok nikada nije razjašnjen.

Priznao je ubistvo dveju žena, za koje se tvrdi da veoma liče na njegovu majku, ali se kasnije izjasnio nevinim zbog ludila. Krajem 1957. proglašen je nesposobnim za suđenje, jer mu je dijagnostikovana šizofrenija, te je bio smešten u nekoliko psihijatrijskih ustanova.

Nakon 11 godina utvrđeno je da ipak može da učestvuje u pravnom postupku pa mu je ipak suđeno. Proglašen je krivim za ubistvo Bernis Vorden, tužioci su navodno podigli samo jednu optužnicu iako je ubio dve žene zbog finansijskih razloga. Međutim, ipak je proglašen neuračunljivim za vreme ubistva, pa je vraćen u psihijatrijsku bolnicu. Tamo je ostao do smrti, 1984. godine; preminuo je od respiratorne insuficijencije uzrokovane rakom pluća.

Drastične promene

"Želio sam da se što više približim onoj osobi koja je Ed zaista bio, da ga predstavim u pravom svetlu kako bi sve zajedno izgledalo autentično. Ovo će biti stvarno jedno ljudsko, nežno i beskompromisno putovanje ka tome ko je Ed zaista bio i šta je učinio. Ali, neću se fokusirati samo na njegove zločine nego na njega kao osobu“, rekao je glumac Hanam za People.

Kako bi što vernije prikazao Džina, Hanam je drastično promenio izgled. Izgubio je 14 kilograma kako bi izgledao poput Eda, mršavog i pothranjenog muškarca bez pravog socijalnog kontakta. Posebno se fokusirao i na Džinov složen odnos s majkom.

“Ona mu je svakoga dana govorila da ga mrzi jer nije rođen kao devojčica koju je želela. Zamišljanje posledica takvog odnosa pomoglo nam je da razumemo njegovu psihu i način na koji bi komunicirao s majkom i svetom - uvek pokušavajući da bude ta ćerka koju je ona priželjkivala”, rekao je.

Iako je uloga izuzetno mračna i psihološki zahtevna, glumac tvrdi da ga nije emocionalno opteretila van seta.

“Tema je teška, ali sam proces snimanja bio je pun pozitivne energije. Svi smo se osećali dobro zbog posla koji smo radili. To iskustvo bilo je za mene vrlo ispunjavajuće i lepo, pogotovo zbog saradnje s redateljem Maksom Vinklerom, mojim dragim prijateljem”, poručuje za kraj.

