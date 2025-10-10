Slušaj vest

Sudbina Karoline Kržižak, mlade turistkinje iz Poljske, potresla je svet i poslala jezivo upozorenje koliko daleko može otići potraga za „savršenim” telom i zdravim životom.

Karolina Kržižak je rođena i odrasla u Varšavi, a potom se preselila u Veliku Britaniju, gde je studirala na Univerzitetu u Lidsu. Tamo je, prema rečima njenih prijatelja, započela njena opsesija "čistom ishranom", "zdravim životom" i duhovnim pročišćenjem. Isprva je izbacila meso, zatim sve proizvode životinjskog porekla, pa je postala vegan. Vremenom je otišla još dalje sa dijetom, potpuno je prestala da jede termički obrađenu hranu i godinama živela gotovo isključivo od sirovog voća.

"Čistoća tela je čistoća duše"

Na svom blogu i društvenim mrežama Karolina je delila fotografije egzotičnih plodova, šarenih smutija i motivacionih citata o harmoniji i svetlosti. Iza te idilične slike krila se, međutim, razvijajuća bolest koja je polako uništavala njeno telo što je na kraju i dovelo do smrti.

Prema svedočenju bliskih ljudi, počela je da gubi na težini već tokom studija i u jednom trenutku imala manje od 23 kilograma. Zbog drastičnog nedostatka proteina počeli su da joj se lome nokti i zubi, a pojavili su se i znaci osteoporoze. U objavama se žalila na svrab, nadutost i osip, ali je sve objašnjavala „detoksom tela”. Kada su joj prijatelji savetovali da potraži lekarsku pomoć, odgovarala je da će „telo samo naći ravnotežu”.

1/5 Vidi galeriju Karolina Kržižak Foto: printscreen/Instagram/carolina.mariie

Njena poslednja objava na Instagramu datira iz novembra 2024. godine. Ispod fotografije manga i ananasa Karolina je napisala: „Čistoća tela je čistoća duše.”

Tragedija na Baliju

U proleće 2024. Karolina je otputovala na Bali, ostrvo poznato po spiritualnim praksama i zajednicama alternativne ishrane. Odselila se u odmaralište Sumberkima Hill na severu ostrva. Zaposleni u hotelu kasnije su ispričali da je izgledala izuzetno iscrpljeno sa upalim očima, tankim rukama i vidno istaknutim kostima.

"Izgledala je kao neko ko je umoran od života, ali je bila ljubazna i nasmejana. Nudili smo joj da pozovemo lekara, ali je odbila pomoć i rekla da je sve pod kontrolom”, prisetio se upravnik hotela.

Devojka je gotovo sve vreme provodila u sobi. Tražila je da joj osoblje ostavlja samo sveže voće i vodu, a jelo nije želela da iko vidi. Nakon nekoliko dana prestala je da izlazi iz sobe i nije odgovarala na pozive i kucanje. Kada su radnici ušli, pronašli su je mrtvu.

Istraga policije pokazala je da nema tragova nasilja i da je smrt nastupila usled teškog iscrpljenja i gladovanja. Procenjuje se da je u trenutku smrti Karolina težila manje od 24 kilograma.

Karolina Kržižak Foto: printscreen/Instagram/carolina.mariie

Opsesija zdravim životom

Njeni poznanici iz onlajn zajednica posvećenih veganstvui sirovoj ishrani kasnije su otkrili da je mesecima osećala bolove u kostima, grčeve i snažnu slabost. Jedan od njih tvrdi da joj je bio dijagnostikovan ozbiljan nedostatak albumina, proteina ključnog za funkcionisanje organizma, što je izazvalo otoke i modrice po telu.

Uprkos svemu, Karolina nije odustajala od svog režima ishrane. Verovala je da su simptomi deo „procesa čišćenja”. Njeni roditelji su više puta pokušavali da je vrate kući, ali bez uspeha. Već 2018. godine bila je na lečenju zbog poremećaja ishrane, no posle oporavka se ponovo vratila strogoj dijeti.

Prema navodima prijatelja, tada je počela da se uključuje u zatvorene onlajn grupe u kojima se promovišu ekstremne dijete i odbacivanje medicine. Članovi tih zajednica ubeđivali su jedni druge da su simptomi „dokaz čišćenja” i da je svaka intervencija lekara „odlazak od prirode”.

Karolina Kržižak Foto: printscreen/Instagram/carolina.mariie

Stručnjaci danas upozoravaju da je upravo ovakvo razmišljanje sve češće. Pojava koju nazivaju „toksični zdrav život” postaje globalni trend među mladima.

"Sve počinje bezazleno, izbacivanjem šećera, zatim mesa, pa mlečnih proizvoda. Onda sledi zabrana glutena, pa termički obrađene hrane. Na kraju, ostaju samo voće i voda. Ali to nije zdravlje, to je tiha samodestrukcija”, upozoravaju nutricionisti.

Fruitarianstvo, odnosno ishrana isključivo sirovim voćem i orašastim plodovima, jedna je od najradikalnijih formi veganstva. Lekari upozoravaju da ovakav režim dugoročno izaziva teške deficite proteina, vitamina B12, kalcijuma i gvožđa. U slučaju Karoline Kržižak, upravo ti poremećaji su doveli do zatajenja organa.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

VIDEO: Arijana Grande nakon optužbi da promoviše anoreksiju: