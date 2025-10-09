Slušaj vest

Porodica iz Velsa oplakuje smrt mlade atletičarke, koja je preminula nakon što su lekari zbunjeno tumačili njene simptome kao običnu alergiju.

Tokom leta, 24-godišnja Džordžija Tejlor prijavljivala je osipe, otoke i misteriozan bol u nozi. Neposredno nakon povratka iz Grčke, njeno zdravstveno stanje se rapidno pogoršalo i završila je u bolnici.

Tejlor, koja nije imala poznatih zdravstvenih problema i bila je dovoljno zdrava da u aprilu istrči Maraton u Londonu, preminula je okružena voljenima 21. avgusta.

"Nismo mogli da verujemo da se ovo stvarno dogodilo. Svako jutro se budimo i pitamo se ‘kako se ovo desilo?’“ rekli su njeni roditelji, Nikola i Džon, za medije.

Džordžija Tejlor Foto: muchloved.com

U junu je Džordžija primetila osipe na prstima, ali je mislila da su izazvani prstenjem. Nekoliko nedelja kasnije, lice joj je otišlo u otok, oči bile natečene, a pojavio se i novi osip na ruci.

Lekari je ubeđivali da ima alergiju

U julu je posetila porodičnog lekara, ali su njeni simptomi pogrešno pripisani alergijskoj reakciji. Poslata je kući sa antihistaminicima i hidrokortizonom, koji nisu pomagali. Nekoliko dana kasnije, prijavila je kratak dah u hitnoj pomoći, ali su testovi bili uredni i poslana je kući s dodatnim antihistaminicima.

Početkom avgusta, tokom porodičnog putovanja u Zante, Grčka, požalila se na stalan bol u desnoj listi dok je šetala. Sledećeg dana, iako je otok na licu splasnuo, Džordžija je „jedva mogla da hoda“, prema rečima njene majke.

Dok je bila u Grčkoj, farmaceut joj je prepisao lekove protiv bolova i ibuprofen, što je delimično ublažilo bol.

Džordžija Tejlor Foto: muchloved.com

Stanje se pogoršalo

Po povratku kući, bol u nozi se pogoršao do „neizdržive“ tačke, pa je zakazala pregled kod lekara. Prema porodici, Džordžija je otišla na pregled oko 18 časova 20. avgusta, nakon čega je poslala poruku majci da mora u bolnicu.

Hitna pomoć je brzo prevezla Džordžiju u University Hospital of Wales u Kardifu, gde je preminula sledećeg dana.

"Stigli smo i sve se dogodilo veoma brzo,“ rekla je Nikola.

Porodica opisuje Džordžiju kao osobu sa neverovatnim smislom za humor i „najglasnijim smehom u prostoriji“. Više od 900 ljudi prisustvovalo je njenoj sahrani 25. septembra.