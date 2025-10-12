Slušaj vest

Prošlo je 18 godina otkako je Medlin Mekejn nestala iz hotelske sobe u Portugalu, dok je njena porodica bila na odmoru. Njeni roditelji, Kejt i Geri Mekejn ostali su u centru pažnje svih ovih godina, a ove nedelje svedoče na suđenju protiv Poljakinje optužene za proganjanje porodice i lažno predstavljanje kao njihova davno nestala ćerka.

Džulija Vandelt godinama tvrdi da je upravo ona nestala devojčica, a njeno ponašanje se s vremenom sve više pogoršavalo. Još 2022. godine uspela je da dođe do kontakta Kejt Mekejn, ali pošto nije dobila odgovor, nastavila je da im se obraća. Na kraju je, u januaru 2024, uspela da stupi u kontakt sa Medlininom mlađom sestrom, Ameli Mekejn, putem društvenih mreža.

Ameli, koja je imala samo dve godine u trenutku kada je njena sestra nestala, svedočila je putem video-linka i objasnila da je mislila da situaciju može sama da reši.

"Nisam mislila da je to krivično delo ili da će biti shvaćeno kao proganjanje. Samo sam želela da ne opterećujem roditelje i da to ignorišem“, rekla je Ameli, prenosi BBC.

Vandelt je tada pokušavala da je ubedi da je njena sestra, čak je delila i „sećanja“ na navodne trenutke iz detinjstva, što je Ameli ocenila kao uznemirujuće.

Porodica pod stresom

Amelin brat blizanac, koji je te noći takođe bio u sobi s Medlin, nije želeo direktan kontakt s Vandelt i odmah ju je blokirao. U svojoj izjavi, opisao je njene postupke kao „čudne i uznemirujuće“, dodajući da ipak oseća grižu savesti jer misli da ona možda pati od mentalnih problema.

Njihova majka Kejt svedočila je da ju je Vandelt prvi put kontaktirala pre oko tri godine, ostavljajući glasovne poruke u kojima je tvrdila da je Medlin, nekada i po 50 puta dnevno.

Iako je pokušavala da situaciju ignoriše, sve se promenilo kada je saznala da je Vandelt počela da kontaktira i njenu ćerku

Dolazak pred porodični dom

Sve je kulminiralo 7. decembra 2024, kada je Vandelt doputovala iz Poljske u Englesku i otišla pred kuću Mekejnovih zahtevajući od Gerija da uradi DNK test. Sutradan se vratila i ostavila pismo Kejt, potpisano imenom „Medlin“.

U tom pismu je, između ostalog, pisalo: „Mislim da te je strah, ali čega god da se plašiš ja znam da si jača od toga.“

Dva meseca kasnije, devojka je uhapšena.

Misterija koja traje decenijama

Vandelt i dalje na društvenim mrežama tvrdi da je Medlin, objavljujući „dokaze“ u vidu DNK testova i analiza lica iako nijedan od tih dokaza nije verifikovan.

Zvanični DNK test još ranije je pokazao da ona nije Medlin Mekejn koja je rođena dve godine pre nje.

Medlin je nestala u maju 2007. iz apartmana u letovalištu Praia da Luz u Portugalu, dok su roditelji večerali sa prijateljima u restoranu udaljenom oko 45 metara. Iako su roditelji prvobitno bili osumnjičeni, kasnije su oslobođeni svake sumnje. Ni jedan od kasnijih osumnjičenih nikada nije optužen, a sudbina male Medlin i dalje ostaje misterija. Danas bi imala 22 godine.