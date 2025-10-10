Bili Tompson, preminuo u 4. godini od DIPG-a

Bili Tompson bio je dete kakvo se ne zaboravlja – energičan, nasmejan, zaljubljenik u ragbi, superheroje i muziku Fredija Merkjurija. Njegova porodica kaže da je imao retku sposobnost da svakome ulepša dan, samo svojim prisustvom.

Međutim, početkom septembra 2023. godine, vedri osmeh ovog dečaka počeo je da bledi. Ono što je u početku izgledalo kao obična dečja anksioznost zbog polaska u školu, uskoro se pretvorilo u borbu za život iz koje nije bilo izlaza.

Od igre do zabrinutosti: Prvi znaci bolesti

Bilijeva majka, Eli Tompson, prisetila se kako je sve počelo.

- Počeo je da ima noćne more i žalio se na bolove u stomaku. Pred školu bi plakao, tresao se i jecao, morali smo da ga iznosimo iz kola.

Dečak koji je ranije jedva čekao školu, iznenada se povukao u sebe. Prekinuo je da se igra s drugarima, više nije želeo na treninge, a ni vreme sa starijom sestrom Medi mu više nije bilo zanimljivo. Njegovi roditelji, Eli i Džejmi Tompson, isprva su verovali da je u pitanju školska trema. Ipak, njegovo ponašanje se sve brže menjalo.

Bili je postajao sve nestabilniji na nogama, balavio je, i izgledao kao da mu je teško da drži oči otvorene.

- Njegove oči su bile otežale, umorne… nešto nije bilo u redu, zapisala je Eli u blogu koji je objavila za organizaciju The Brain Tumour Charity.

Ignorisani simptomi i sumnja koja se pokazala tačnom

Porodica je više puta posećivala lekare, ali rezultati su uvek pokazivali da je sve u redu. Lekari su tvrdili da dečak pati od anksioznosti. Međutim, 31. oktobra 2023. godine, Bili je izgubio ravnotežu i pao u školi. Njegov otac, Džejmi, tada je prvi put pomislio na nešto mnogo ozbiljnije – tumor mozga.

Kada je, samo nedelju dana kasnije, dečak pao iz automobila i niz stepenice, roditelji su ga hitno odveli u bolnicu.

- Kao dete sam imao encefalitis, pa znam koliko psihičke i telesne promene mogu da znače nešto ozbiljno. Počeo sam da plačem. Tada su odlučili da urade snimanje glave – samo da isključe najgori scenario, rekao je Džejmi.

Nažalost, najgore se obistinilo.

Suočavanje sa dijagnozom: Reči koje slamaju

Nakon snimanja, Bili je dobio dijagnozu: difuzni intrinzični pontinski gliom (DIPG) – najagresivniji i neoperabilni oblik tumora mozga kod dece.

- Kada nam je lekar saopštio dijagnozu, zaplakao je – imao je sina Bilijevih godina. Rekao je da tumor ne može da se operiše. Postoji terapija koja možda može da produži život, ali kada smo pitali kakva je prognoza, samo je rekao: "Sumorna". Tada nam se svet srušio. To je pakao – taman i bez kraja, ispričala je Eli.

Prema podacima organizacije Brain Tumour Research, prosečno preživljavanje kod DIPG-a je manje od godinu dana.

Pet meseci borbe i snage: Bilijeva tiha hrabrost

Iako je imao samo četiri godine, Bili se borio neverovatnom snagom.

- Bio je premali da razume šta mu se dešava, ali je znao da ima "bubu" u glavi, napisala je Eli.

Prošao je kroz radioterapiju i terapije steroidima, ali su nuspojave bile strašne – glavobolje, mučnine, umor. Roditelji su želeli da ga uključe u imunoterapijski program u bolnici Grejt Ormond Strit, ali bolest je napredovala suviše brzo.

Kako su dani odmicali, njegovo stanje se pogoršavalo. Oko mu se nije otvaralo, govor je nestajao, snaga ga je napuštala.

- Tumor mu je ukrao osmeh i pogled. A on je sve to prihvatao sa neverovatnom hrabrošću, napisala je Eli.

Rođendan pre vremena i poslednji oproštaj

Svesni da Bili neće doživeti svoj peti rođendan, roditelji su mu organizovali slavlje unapred. Bile su tu tri torte – sa likovima Iron Mana, Marshmallow Man-a i Fredija Merkjurija. Porodica i prijatelji su se okupili da zajedno sa njim proslave život i stvore poslednje uspomene.

Nažalost, 31. marta 2024. godine, Bili je preminuo. Imao je samo četiri i po godine.

Bilijev bataljon: Nasleđe koje inspiriše

U želji da od tragedije stvore nešto korisno, Eli i Džejmi osnovali su fondaciju Bilijev bataljon koja ima za cilj da prikuplja sredstva za istraživanje DIPG tumora.

- Prošla godina je bila pakao. Ali Bilijev bataljon je nešto dobro što je proizašlo iz svega lošeg, rekla je Eli za BBC Radio Surrey.

Fondacija je udružila snage sa ragbi klubom Efingem i Lederhed Iglsi, čiji je član bio Džejmi. Klub sada priprema kalendar za 2026. godinu, koji će biti posvećen Biliju.

- Bili je obožavao da subotom gleda tatu kako igra. Sanjao je dan kada će i sam obući dres. Klub nam je bio podrška kada nam je bilo najteže, i to nikada nećemo zaboraviti, rekla je Eli.

Nada u istraživanje: Jer smrt ne sme biti jedina opcija

Sav prihod od kalendara biće usmeren ka istraživanjima i kliničkim ispitivanjima u vezi sa DIPG tumorom.

- DIPG je trenutno smrtna presuda. A to jednostavno ne sme da bude prihvatljivo, poručila je Eli a direktor ragbi kluba, Toni Robinson, dodao je:

- Želeli smo da uradimo nešto što će ljudima izmamiti osmeh, a istovremeno prikupiti novac za ozbiljan cilj, u znak sećanja na dečaka koji je osvojio naša srca.

