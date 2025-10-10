Slušaj vest

Više od dve decenije Marija Zini, danas 87-godišnjakinja iz Riminija, nije znala gde se nalazi njen sin. Stefano Zini je nestao kada je imao 30 godina, a njihova porodična veza prekinuta je bez ikakvog objašnjenja. Posle dugih godina neizvesnosti i nade, početkom januara ove godine konačno je došlo do njihovog susreta ali ne i očekivanog ishoda.

Ponovni susret u Koneglianu

Stefano je pronađen u Koneglianu, malom gradu u italijanskom regionu Veneto, gde je poslednjih godina živeo kao beskućnik. Danas ima 50 godina i većinu tog vremena proveo je izvan sistema i bez kontakta sa porodicom.

Presudan trenutak u potrazi desio se kada je lokalna policijska patrola zaustavila muškarca koji je odgovarao opisu nestale osobe. Proverom identiteta potvrđeno je da je reč o Stefanu, što je odmah preneto njegovoj majci.

"Zagrlili su se, ali...”

Iako je emotivni susret majke i sina bio pun suza, očekivani povratak kući se nije dogodio.

- Kada su se sreli, Stefano je jedva prepoznao majku. Zagrlili su se, ali je on jasno rekao da želi da ostane na ulici, izjavila je Mariza Deli Anđeli, predsednica udruženja Penelope za region Emilija-Romanja, koje je pomoglo u pronalasku Stefana.

Bolna istina za majku

Marija je ispunila svoju najvažniju misiju – pronašla je sina za kojim je tragala decenijama. Ipak, radost je brzo zamenila tuga zbog njegove odluke.

- Srećna sam jer znam gde je, ali i tužna jer ga nisam vratila kući, rekla je kroz suze, prenosi Virgilio.

Marija i dalje živi u Riminiju, dok je Stefano odlučio da ostane u Venetu, daleko od porodičnog doma.

Teška prošlost i godine u neizvesnosti

Uprkos zagrljaju odlučio je da neće poći sa majkom Foto: Shutterstock

Porodica Zini je još početkom 2000-ih ušla u turbulentan period. Stefano je tada bio smešten u jednu ustanovu u Forliju zbog problema sa mentalnim zdravljem. Nedugo zatim je nestao bez ikakvog traga, što je pokrenulo dugu potragu punu razočaranja i lažnih nada.

Jedan od takvih trenutaka dogodio se krajem prošle godine, kada je u Gorici primećen čovek koji je ličio na Stefana, ali je istragom utvrđeno da nije reč o njemu.

"Ne gubimo nadu"

Udruženje Penelope, koje se bavi pomaganjem porodicama nestalih osoba, i dalje pruža podršku Mariji u ovoj emotivnoj borbi.

- Razgovaram s njom svakog dana. Duboko je potresena jer zna da njen sin živi u veoma teškim uslovima, a i ona je već u poznim godinama, rekla je Deli Anđeli.

Uprkos svemu, Marija ne odustaje od nade. Veruje da će njen sin možda jednog dana promeniti mišljenje i odlučiti da se vrati kući.

