Miholjdan, dan koji se prazuje svakog 12. oktobra, posvećen je i Svetom Arhangelu Mihailu. Na hebrejskom jeziku Mihail znači - onaj koji je kao Bog ili onaj koji je ravan Bogu.

Zbog toga se veruje da upravo na ovaj dan valja izgovoriti ovu moćnu molitvu za isceljenje i spasenje:

"Sveti Arhangele Mihailo, odagnaj od mene duha lukavog koji me iskušava. O veliki Arhistratiže Božiji Mihailo - pobedniče demona! Pobedi i uništi sve moje vidljive i nevidljive neprijatelje i umoli Gospoda Svedržitelja da me spase i odbrani od svake bolesti, smrtonosne rane i iznenadne smrti, sada i uvek vekova. Amin."

Miholjske zadušnice i običaji

Miholjske zadušnice, jedan od četiri velika dana u godini posvećena sećanju na upokojene, ove godine padaju u subotu, 11. oktobra. To je trenutak kada se vernici okupljaju u crkvama i na grobljima, kako bi se molitvom, svećom i toplinom sećanja povezali sa dušama svojih najmilijih.

Molitva za pokojne i simbolika običaja

Na Miholjske zadušnice u svim pravoslavnim hramovima služi se sveta liturgija i parastos za upokojene. Nakon službe, vernici odlaze na grobove svojih bližnjih, gde čiste i uređuju grobna mesta, kade ih tamjanom i pale sveće, uz tihu molitvu za pokoj duša onih koji su prešli u večnost.

Prema drevnom običaju, na grob se donosi kuvano žito i vino, koje sveštenik blagosilja i preliva tokom parastosa. Žito simbolizuje večni život i vaskrsenje, dok vino označava krv Hristovu i spasenje.

