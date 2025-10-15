Slušaj vest

Na društvenoj mreži Redit nedavno se oglasio jedan korisnik koji dolazi iz mešanog braka - otac mu je Srbin, a majka Hrvatica. U iskrenoj objavi, podelio je svoje iskustvo života u obe zemlje i pokušao da objasni šta to zapravo deli, a šta spaja dva naroda.

- Ja sam dete iz mešanog braka. Otac mi je Srbin, majka Hrvatica. Odrastao sam i školovao se u Srbiji, ali sam jedno vreme živeo i u Hrvatskoj. Kroz to iskustvo video sam i razlike i sličnosti, ali što sam stariji, sve više shvatam da smo možda mnogo bliži nego što sami sebi želimo da priznamo, započeo je svoju ispovest.

"Imamo balkansku dušu"

Korisnik je istakao da, i pored svih razlika, Srbi i Hrvati dele sličan duh i energiju - ono što naziva "balkanskom dušom". 

"Ja sam dete iz mešanog braka. Otac mi je Srbin, majka Hrvatica."

 - Srbi su poznati po duhovitosti i srdačnosti, uvek spremni na šalu i gostoprimstvo, čak i u teškim vremenima. Hrvati su, s druge strane, često više usmereni na zajednicu i domovinu, ponosni na svoje poreklo i tradiciju. Ali i jedni i drugi imamo ono što bih nazvao 'balkanskom dušom' - temperament, strast, muziku, humor i gostoljubivost koja nas čini prepoznatljivima gde god da odemo, napisao je on.

Istorijske okolnosti

U svojoj objavi osvrnuo se i na istorijske okolnosti koje su oblikovale mentalitet i kulturu dva naroda. Kako navodi, Srbi su vekovima živeli pod turskim uticajem, dok su Hrvati bili pod uticajem Mađara i Italijana, što je ostavilo trag u kulturi, običajima i svakodnevnom ponašanju.

- Ipak, uprkos tim razlikama, lako se uočava koliko smo slični u jeziku, svakodnevnim navikama i načinu života, istakao je autor.

"Vreme je da promenimo fokus"

Korisnik pomenute mreže se dotakao i fizičkih razlika među narodima.

Porodica Foto: Pavel Losevsky / Alamy / Profimedia

- Kod Hrvata je češća svetlija kosa i plave oči, dok su Srbi uglavnom tamniji - po kosi i tenu. Naravno, ima izuzetaka, ali ta razlika se primećuje. Ipak, imam utisak da previše naglašavamo ono što nas deli, a premalo govorimo o onome što nas povezuje. Možda je vreme da promenimo fokus - da jedni od drugih učimo i želimo jedni drugima dobro, umesto da se stalno upoređujemo, napisao je on, uz poziv drugima da podele svoje mišljenje o sličnostima i razlikama.

"To je oduvek bila jedna zemlja"

U komentarima ispod objave povela se živa diskusija. Mnogi su isticali sličnosti, dok su drugi podsećali na istorijske podele i tenzije.

- Jednom sam bio u Hrvatskoj, morao sam da zastanem i da se setim da sam u drugoj zemlji - zbog jezika, napisao je jedan korisnik iz Srbije.

Porodica uživa kraj reke, ilustracija Foto: Зарина Лукаш / Alamy / Profimedia

Drugi su podsećali na vreme Jugoslavije, tvrdeći da je to oduvek bila jedna zajednička država i prostor bez granica.

 - Za nas iz Jugoslavije to je oduvek bila jedna zemlja, jedan jezik, jedan narod. Neće se to promeniti dok smo živi. Ali stižu mlade generacije nahranjene mitovima, i tu se već stvara veliki jaz, napisao je drugi komentator.

Bilo je i onih koji su pokušali da spuste tenzije i podsete na zajedničke korene.

- Sloveni će mi uvek biti najbliži i najdraži, bez obzira na granice. Svi mi, od Triglava do Vardara, delimo istu emociju, sličan humor i slične mane, zaključio je jedan korisnik, uz mnoštvo lajkova podrške.

