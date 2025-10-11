Slušaj vest

Influenserka i aktivistkinja Lizi Valaskez (35) rodila se sa sindromom marfanoid-progeroid-lipodistrofija poznatim i kao "sindrom Lizi Valaskez".

Ovaj sindrom je izuzetno retka pojava, ali uprkos tome Lizi nikada nije sebe nazvala očajnom zbog toga. Naime, kada su je na Ju Tjubu prozvala "najružnijom ženom na svetu", njen život se u potpunosti promenio.

"Nagovarali" je da digne ruku na sebe

U galeriji pogledajte fotografije Lizi Valaskez:

Lizi Valaskez - najružnija žena na svetu Foto: Printscreen/Instagram/littlelizziev

- Čitala sam užasne komentare, pisali su da učinim svetu uslugu i pucam sebi u glavu. Umesto da sam se sakrila uplakana, odlučila sam da budem srećna. Shvatila sam da ovaj sindrom nije problem, već dar koji mi pruža priliku da postanem bolja i da drugima poslužim kao inspiracija, ispričala je jednom prilikom Lizi i dodala da zna šta znači biti žrtva internet nasilja kao i da želi da bude zaštitnica svih koji prolaze isto.

Zbog sindroma ima zdravstvenih problema

Zbog sindroma sa kojim je rođena, Lizi ima problema sa akumuliranjem telesne masnoće i dobijanje na težini zbog čega nikada nije imala više od 29 kilograma. Takođe, pored toga što joj je imuni sistem veoma slab, Lizi je potpuno slepa na jedno oko dok na drugo slabo vidi.

Kako je navedeno na portalu "Today", njena najveća podrška su njeni roditelji.

Roditelji su joj najveća podrška

- Najbolji roditelji na svetu. Od trenutka mog rođenja zasuli su me ljubavlju. A nisu odgajali samo mene, već i moju sestru Marinu i brata Krisa, koje su jednako voleli. Ta me je ljubav, pomnožena sa tri, i dovela do mesta na kojem sam danas, kaže Lizi.

Kada je, četiri nedelje pre vremena, Lizi došla na svet, njena majka ju je dočekala u suzama jer nije mogla da veruje koliko je sićušna.

Lizi Valaskez - najružnija žena na svetu Foto: Printscreen/Instagram/littlelizziev

- Neutešno sam ronila suze, nisam mogla da se kontrolišem, ali sam im rekla da mi je donesu. Želela sam da je vidim, da je uzmem u naručje i volim, ispričala je svojevremeno Rita Velaskez, Lizina majka.

Koliko je drugačija od drugih shvatila je odmah po polasku u vrtić jer su druga deca, nažalost, izbegavala da se igraju sa njom. Međutim, zbog svega toga, vrlo mlada je stekla zrelost odraslog čoveka.

- Naučila sam da prihvatim sebe onakvom kakva jesam. Kada bih bilo šta promenila, to više ne bi bila Lizi, to ne bih bila prava ja, zaključila je ona.

