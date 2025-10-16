Darja Muhina, ostala je bez oka nakon što joj je dečko pucao u glavu

Pre pet godina, tada osamnaestogodišnja Darja Muhina zaljubila se u čoveka dvostruko starijeg od sebe. U početku je sve delovalo kao bajka. Kada je nastupio karantin, odlučili su da ga provedu zajedno, verujući da će im zajednički dani dodatno učvrstiti vezu.

Međutim, upravo tada, njen partner, tada 36-godišnji Šaig Zejnalov, pokazao je svoju pravu prirodu. Počeli su problemi sa alkoholom, a zatim i izbijanja besa i nasilja.

Trenutak koji je sve promenio

Najstrašniji dan u Darjinom životu dogodio se 21. aprila 2020. godine. Usred jedne od brojnih svađa, Zejnalov je potegao pištolj i ispalio metak koji ju je pogodio pravo u glavu. Projektil je prošao kroz njeno oko, probio deo lobanje i zaustavio se svega nekoliko milimetara od mozga.

Umesto da joj pomogne, Zejnalov je odbio da pozove hitnu pomoć. Darja je, iako teško ranjena, sama uspela da dohvati telefon i zatraži pomoć. U bolnici joj je ugrađena titanijumska pločica umesto slomljenih kostiju, ali joj desno oko nije moglo biti spaseno.

Pravda koja je zakazala

Prvobitno je protiv Zejnalova pokrenut postupak za pokušaj ubistva i porodično nasilje. Tokom suđenja tvrdio je da se radilo o nesrećnom slučaju i da je spreman da snosi posledice.

Uprkos svemu, delo je prekvalifikovano u „nameru nanošenja teške telesne povrede“, što je značajno smanjilo kaznu. Umesto deset godina, koliko je bilo moguće, osuđen je na pet. Uz uračunat boravak u pritvoru, izašao je iz zatvora posle svega tri i po godine. Danas je na slobodi.

Život posle pakla

Nekada perspektivna manekenka kojoj su se vrata modnog sveta širom otvarala, nakon tragedije se povukla. Mesecima je skrivala lice iza tamnih naočara, teško prihvatajući svoj novi izgled i gubitak oka. Ali, kako sama kaže, vreme i snaga duha učinili su svoje.

- Prošlo je pet godina od tragedije. To je otprilike vreme potrebno za rehabilitaciju od ovakvih fizičkih i emotivnih povreda. Bližnji su se navikli na moj izgled. Prijatelji instinktivno hodaju sa moje desne strane, a ja sam naučila da gledam oko sebe i sigurno silazim niz stepenice. Danas se ne stidim da izađem iz kuće bez proteze ili da budem takva pred partnerom. Više se ne sažaljevam, napisala je Darja na društvenim mrežama.

Povratak samopouzdanja

Darja danas vodi blog u kom otvoreno govori o životu posle nasilja. Sebe više ne vidi kao žrtvu – svoju očnu protezu naziva "jedinstvenim ukrasom", a ogledalo više nije njen neprijatelj. Uči da ponovo voli sebe. Pored fizičkih posledica, nosila je i traumu – glasni zvukovi izazivali su panične napade. Kako bi prevazišla taj strah, odlučila je da ode na strelište. Suočavanje sa svojim demonima postalo je deo njenog isceljenja.

Novi početak i upozorenje drugima

I dok Zejnalov povremeno pokušava da je kontaktira i predlaže pomirenje, Darja je danas potpuno okrenuta novom životu. Srećno je udata za čoveka koji je iskreno voli i pruža joj podršku koju ranije nije imala. Svojom pričom pokušava da upozori mlade devojke na opasnosti toksičnih odnosa i da ohrabri one koje su prošle kroz slične traume.

