Porodica Dijega Londonja navodno ga je tražila dve godine pre nego što je jedna influenserka sa društvenih mreža odlučila da pomogne.

Ovaj muzičar, star 41 godinu, navodno je potpuno nestao iz javnosti u Peruu, dok jedna influenserka nije pružila tračak nade zahvaljujući snimku.

Kada su novinari spomenuli da su ga primetili u obližnjem gradu Mankora, ekvadorska preduzetnica Ejmi Solano krenula je u Čiklajo kako bi potražila Dijega.

Nakon što je njen prvi dan potrage izgledao kao da će biti neuspešan, slučajno je uspela da ga uhvati kamerom.

Ejmi je video postavila na TikTok 25. septembra i potraga je ubrzo postala viralna.

Prema informacijama portala VT, policija je uspela da pronađe Dijega zahvaljujući njenom videu i predala ga je u nadležnost Nacionalne policije Perua (PNP).

Njegova porodica bila je presrećna kada je saznala da je živ i zdrav, ali se ispostavilo da ne želi odmah da se vrati u Kolumbiju.

Navodno je rekao policiji da planira da putuje iz Čiklaja u Limu, u okviru Perua.

Zvaničnici su za RPP izjavili da ne želi odmah da se vrati u Kolumbiju.

„On je sam rekao da ne želi da se vrati u svoju zemlju“, rekli su, dodajući da nije bio ni na koji način u opasnosti.

Prema istom izveštaju, Dijego je proveo jednu noć u pritvoru i uspeo je da telefonom razgovara sa svojim sestrama – Olgom, Martom i Lusijom.

„Ne postoji prijava nestanka. Razgovarao je sa svojim sestrama i jasno rekao da ne želi da se vrati u Kolumbiju“, navela je policija.

Iako je odbijao da uradi psihološku procenu, policajci veruju da nije pokazivao simptome psihičkih problema tokom boravka u stanici.

„On je poliglota koji se kreće kroz različite gradove zemlje, preživljavajući prodajom rukotvorina od bronze i bakra“, naveli su službenici, prema dostupnim prevodima.

Dijego je sada fokusiran na to da odleti u Limu, ali mu je savetovano da s vremena na vreme stupi u kontakt sa porodicom, kako bi znali da je dobro.

Za Éxito Noticias izjavio je:

„Teško mi je da objasnim da nisam kao drugi ljudi, ali moja porodica je tu. Odavde idem u Limu, a odatle nazad u Kolumbiju.

Treba da malo radim, skoro nikad nemam planove.“

(Kurir.rs/ ladbible)

