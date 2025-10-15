Slušaj vest

Otac četvoro dece, koji se šalio da su mu bolovi u leđima samo posledica „starenja“, preminuo je nekoliko dana nakon što je saznao da je pravi uzrok – rak rektuma. Tridesetosmogodišnji Stiv Barouz iz Sent Nitsa u Kembridžširu prvi put je u julu osetio trnjenje u donjem delu leđa i pokušavao je da ublaži bol jogom. Međutim, kada bol nije prolazila i postajala je sve jača, otišao je u bolnicu – gde mu je dijagnostikovan četvrti stadijum raka rektuma, piše Daily Mail.

Stiv je u početku verovao da su bolovi posledica ukočenosti ili išijasa, ali su snimci pokazali da je reč o zloćudnom tumoru koji se proširio na druge organe. Uprkos lečenju, njegovo stanje se brzo pogoršavalo, i samo dva meseca nakon pojave prvih simptoma, preminuo je u hospisu 27. septembra.

Njegova bivša partnerka, Betan Kester (35), s kojom ima sedmogodišnju ćerku Brajanu, danas upozorava druge da ne ignorišu neobične simptome i da na vreme potraže lekarsku pomoć.

„To je razorno za celu našu porodicu. Bukvalno je pre mesec dana saznao da ima rak, a sada ga više nema“, rekla je.

„Bol je u početku delovala bezazleno. Mislio je da je u pitanju išijas – istezao se, radio vežbe, ali ubrzo više nije mogao ni da se sagne.“

Stiv je još od detinjstva živeo s dijagnozom porodične adenomatozne polipoze (FAP), naslednog poremećaja koji izaziva rast polipa u crevima i značajno povećava rizik od razvoja raka. Kao tinejdžer je već imao operaciju uklanjanja dela rektuma, ali se bolest decenijama kasnije vratila – u najgorem mogućem obliku.

„Kada su mu rekli da je rak metastazirao na jetru, znao je da je ozbiljno. Sve se dogodilo suviše brzo – bolest mu je bukvalno uništila telo pre nego što smo shvatili šta se dešava“, ispričala je Betan.

Iako više nisu bili u vezi, Betan i Stiv su ostali bliski prijatelji i zajedno su odgajali decu. Ona je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi prikupila sredstva za sahranu i pružila mu „opraštaj kakav zaslužuje“.

„Ako vam telo šalje znakove da nešto nije u redu – slušajte ga“, poručila je. „I ako vam lekar kaže da nije ništa, a vi i dalje osećate da nešto jeste – tražite drugo mišljenje. Ne čekajte.“

Slučaj Stiva Barouza deo je zabrinjavajućeg trenda: rak creva sve češće pogađa osobe mlađe od 50 godina.

Rani simptomi uključuju:

krv u stolici

promene u ritmu pražnjenja creva

neobjašnjiv gubitak telesne težine

hronični umor

bol ili kvržicu u stomaku

