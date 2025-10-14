Slušaj vest

Da za neke stvari u životu nikad nije kasno, dokaz je Milan Kocijan iz Bjelovara u Hrvatskoj. Iako je ceo život bio suvozač, sa 76 godina odlučio je da sedne za volan i postao vozač. Prvo je hteo da polaže za moped, ali iz auto-škole su mu rekli da su četiri točka ipak sigurnija.

"Motor je dobar leti, ali kad dođe jesen, kiša i loše vreme, a treba ženu voziti kod doktora, onda auto zatreba", priča Milan, koji se u penziji odlučio na korak koji mnogi ne bi ni u mladim godinama.

Upisao je auto-školu, lako položio ispit iz prve pomoći i saobraćajne propise, ali najteže mu je, kaže, bilo prvi put da sedne za volan.

Milan Kocijan postao vozač u 77. godini Foto: Printscreen/Youtube/RTL

‘Strah kao nikad u životu’

"Kaže instruktor: 'Sedi za volan', a ja: 'Jozo, nemoj za Boga, ja ne znam!' – 'Ma samo ti sedi, biće sve u redu.' Majko mila, to mi je bilo najteže. Imao sam strah kao nikad u životu", priseća se kroz smeh.

Njegov instruktor Jozo Krasnić ističe da ne postoji starosna granica kada je reč o polaganju vozačkog ispita.

"Važno je samo lekarsko i zdravstveno uverenje. Ako je kandidat sposoban za B kategoriju, može da vozi", kaže.

Milan je potpuno sposoban, a kako navodi instruktor Jozo, po svojim vozačkim sposobnostima ne odstupa ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, osim, naravno, po godinama.

‘Najstariji kandidat’

"Trideset godina radim ovaj posao i Milan je najstariji kandidat koji je ikada bio u ovoj auto-školi", dodaje vođa i predavač Boro Rudić.

Kada je položio vozački, prva saputnica mu je bila supruga. "Nisam zavezao pojas, a ona kaže: 'A pojas?' – 'E, vidiš', kažem joj, 'ti ćeš me ubuduće savetovati šta sam zaboravio.' Kaže mi: 'Joj, nisam se nadala da ću se ikad voziti sa mužem u autu!'", priča Milan sa osmehom.

Sada napokon mogu zajedno kuda god žele, bez obzira na vreme i udaljenost, a planova ne manjka. Najpre želi da ode u rodno selo, sakupi još malo samostalnih kilometara, a potom se usudi i na vožnju po gradu.

"Voziću školski, kako sam naučio, kako me moj Jozo naučio", kaže mirno. Inače se retko ljuti, pa takav planira biti i za volanom – smiren i staložen. A takvih vozača, složiće se mnogi, uvek treba više na putu.

