Njena blistava, nekonvencionalna i fantastična karijera vredna ekranizacije počela je u vreme kada profesionalni sportisti uveliko uživaju u penziji. Ruskinja Natalija Molčanova zaljubila se u ronjenje na dah u 40. godini, a već narednu ispunila svetskim rekordima u toj disciplini, rezervisanoj samo za najhrabrije. Život je izgubila na tužan, tragičan i istovremeno senzacionalan način, u plavim dubinama koje su joj bile više od druge kuće.

Postoje li granice ljudske izdržljivosti? Šta sve naše telo može da podnese? Kada adrenalin proradi, ono dobije neobjašnjivu energiju i poleće ka još neotkrivenim delovima svesti. Žive među nama i neki nadljudi koji ne prestaju da testiraju sebe, čak i kad obore sve rekorde. Nekad se njihove misije završe tragično. Sećamo se neustrašivog Feliksa Baumgartnera koji je skočio sa ivice svemira i umalo stigao do zvezda, a dotakla ih je, na svoj način, i Natalija Molčanova, kraljica slobodnog ronjenja, čije je telo zauvek ostalo u plavoj grobnici.

Natalija Molčanova Foto: JACQUES MUNCH / AFP / Profimedia

Drugog dana avgusta 2015. godine, proslavljena ruska sportistkinja zaronila je na dubinu od 35 metara u blizini Formentere, malog ostrva južno od mondenske Ibice. Rutinski zadatak za višestruku svetsku rekorderku u ronjenju na dah... Međutim, vreme je prolazilo, a ona se nije pojavljivala na površini. Pretpostavlja se da je uletela u jake podvodne struje kojih nije mogla da se oslobodi, a po kojima su vode oko španskih ostrva dobro poznate.

Zauvek zaspala u mediteranskim dubinama

Na sebi je imala odelo debljine svega 1,5 milimetara. Spustila se bez peraja sa opterećenjem od šest kilograma, koliko je imao olovni pojas oko struka. Da li je stigla do planirane dubine? Nikad nećemo saznati.

U opsežnu akciju spašavanja bila je uključena i obalska straža, koja je helikopterima nadletala područje, a kako se telo nije ukazivalo na površini potraga se preselila na ispitivanje dna, prilično opasnog i u nekim delovima dubokog čak 80 metara. Ni mala robot podmornica nije imala uspeha.

Natalija Molčanova Foto: VLADIMIR SURKOV / AFP / Profimedia

Prema španskom zakonu, osoba koja je doživela brodolom ili bilo koju drugu nesreću na otvorenom moru, a ni posle tri meseca nije pronađena, proglašava se mrtvom. Ali, Natalija Molčanova bila je superžena, ona ne može da umre... Tih 35 metara za nju su bili mačji kašalj, pa oborila je dotadašnje rekorde spustivši se na neverovatnih 127 u jednom dahu...

Nije bilo državnih oproštaja, počasnih govora i lovora. Umesto zastave, s kojima se nacije opraštaju od svojih heroja, legendarnu Ruskinju prekrile su morske trave.

Dubina - večna inspiracija

Rođena je 8. maja 1962. godine u Ufi, u Baškiriji, republici smeštenoj između Urala i Volge. Od detinjstva ju je privlačio sport: počela je sa umetničkim klizanjem, a onda je plivanje postalo njena životna strast. Po završetku škole preselila se u Volgograd, gde se upisala na Institut za fizičko vaspitanje i počela da se bavi ronjenjem. Bila je izvrsna plivačica, međutim, nije se time i profesionalno bavila.

Natalija Molčanova Foto: JACQUES MUNCH / AFP / Profimedia

U 23. godini na svet je donea ćerku Oksanu, a nedugo nakon nje i Alekseja. "Sećam se da bi me u šest ujutru vodila na trening, a zatim plivala odmah pored mene u stazi, praveći brzi krug", pričao je kasnije njen sin, koji je takođe postao uspešan ronilac.

A onda se Natalijin život preko noći promenio kada ju je muž ostavio zbog druge žene... Deca su već bila odrasla i preselila se u Moskvu, gde su nastavila školovanje. Natalija je ostala sama sa svojom depresijom. Srećom, tuga nije dugo trajala.

Jednog dana naišla je na članak Julije Petrik, jednog od prvih ronilaca na dah u Rusiji. Podvodno plivanje na velikim dubinama dok se vazduh zadržava u plućima bez ikakve opreme ili boce sa kiseonikom bilo je nešto što ju je oduvek intrigiralo. "Dubina ju je mamila", kaže Aleksej.

Preselila se u Moskvu, gde je počela da predaje na Fakultetu za fizičko vaspitanje i u slobodno vreme se bavila ronjenjem na dah. Sa 40 godina većina profesionalnih sportista uveliko uživa u penziji, a Natalija je - tek počinjala.

Natalija Molčanova Foto: JACQUES MUNCH / AFP / Profimedia

U jednom dahu

Nije dugo čekala na uspeh. I to kakav! Već prve godine postavila je nacionalni rekord u ronjenju sa dugim perajima. Postoji, inače, šest takmičarskih disciplina: tri u bazenu i tri u dubokoj vodi. Ronioci zadržavaju dah i takmiče se ko može da ostane pod vodom najduže, sa i bez peraja, po dužini i dubini. Postoji i disciplina koja se zove ronjenje pomoću konopca, slična onome što su sakupljači bisera i sunđera radili u antičko doba.

Molčanova je shvatila da brzina i fizička snaga nisu najvažnije stvari u ovom sportu: bitno je naučiti da isključite svoj um, jer to pomaže da efikasnije koristite kiseonik. Dosta joj je pomogla i joga koju je svakodnevno upražnjavala. Postigla je stanje u kome bi potpuno isključivala misli, a istovremeno održavala potpunu kontrolu nad situacijom. "Sa vodom uvek treba da budemo u interakciji, da shvatimo da nam je saveznik, a ne da pokušavamo da je osvojimo", govorila je.

Do 2005. godine već je držala devet svetskih rekorda, u svim poznatim disciplinama. Osvojila je sve! Onda je 2009. otišla još dalje, zaronivši na dubinu od 101 metar, odnosno na visinu zgrade od 30 spratova. Samo jednim dahom i zaronila i izronila! Kao da je mogla da proširi pluća i ubaci u njih nekoliko dodatnih litara vazduha. Zapanjujuće, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da se na toj dubini pluća čoveka kompresuju do veličine pomorandže i da dolazi do hiperoksije - grubo rečeno, trovanja kiseonikom.

Natalija Molčanova Foto: JACQUES MUNCH / AFP / Profimedia

Poslednjih 10 metara pre izrona takođe predstavljaju opasnost. Fridajveri ovo nazivaju "dubokom intoksikacijom": pad pritiska izazvan azotom izaziva gubitak kontrole i osećaj euforije, a neki prijavljuju i intenzivne halucinacije. U ovom trenutku je ključno održati koncentraciju kako bi se izbegao gubitak svesti.

Izašla živa i iz "Groblja ronilaca"

Iste godine, Natalija je postavila još jedan rekord – zaronila je na dubinu od 90 metara bez peraja. Možete zamisliti koliko je to fizički izazovno i za muškarca, a kamoli za ženu, posebno što nemate pristup kiseoniku.

Otprilike u isto vreme, i Natalijin sin Aleksej zainteresovao se za ronjenje na dah. Žestoko se protivila ovoj odluci, ali mladić je bio neumoljiv. Na kraju se pomirila sa sudbinom, i ubrzo su počeli zajedno da obaraju rekorde. Granice za hrabru Ruskinju nisu postojale, a njene rezultate nisu mogli da dostignu ni muškarci.

U legendu je ušao i njen zaron u Plavu rupu u Crvenom moru, koji nosi jeziv nadimak - "groblje ronilaca". Pločica sa imenima onih koji nikada nisu izašli iz ove podvodne vertikalne pećine, na dubini od 130 metara, pričvršćena je za obližnju stenu. Ali, Natalija i njen sin preplivali su smrtonosnu rutu u jednom dahu, za oko tri minuta. Molčanova je postala prva i jedina žena na svetu koja je prošla taj izazov.

Na Svetskom prvenstvu 2013. u Srbiji postavila je još jedan neverovatan rekord, zadržavši dah pod vodom devet minuta i dve sekunde, za tri više od muškog vremena na istom takmičenju.

Reč "nemoguće" za nju nije postojala

Gledajući Nataliju kako elegantno i bez muke zaranja u vodu, u kojoj se osećala komfornije nego kod kuće, stekli biste utisak da uopšte ne zadržava dah, već da samo duboko udiše, opušteno i samouvereno. Naučila je da ukloni sva ograničenja iz mozga i istrenira svoje telo toliko da reč "nemoguće" u njenom rečniku nije postojala. Zato je verovatno i postavila više od 40 svetskih rekorda.

O slavnom ruskom ronicu plele su se legende, divio joj se ceo sportski svet, a Amerikanci su je proglasili najvećom takmičarkom u slobodnom ronjenju svih vremena. Da li je vreme da se povuče ručna, pitali su je mnogi. "Ne znam kada ću u penziju... Ali, ako odem, to će biti ne zato što su mi rezerve iscrpljene, nego zato što su mi se prioriteti promenili."

Do tada je nastavila ne samo da osvaja sve veće dubine, već je podučavala i druge sportiste koristeći sopstvene metode. Otvorila je prvu nacionalnu školu u ovoj disciplini, napisala knjigu, objavila zbirku poezije, bila osnivačica i predsednica Ruske federacije za ronjenje na dah... Zahvaljujući Molčanovoj, hiljade ljudi je otkrilo zadivljujući podvodni svet, koji nudi neopisivi osećaj slobode i bestežinskog stanja.

"Krajnji cilj je tišina"

A onda je, u leto 2015. godine, sa prijateljima roniocima otišla na odmor u Španiju. Drugog avgusta isplovili su na otvoreno more i odlučili da se malo zabave, čisto rekreativno. Natalija je uhvatila dah - ispostaviće se kasnije poslednji - i zaronila na dubinu od 35 metara. Šta se dole dogodilo, da li je izgubila svest ili je možda srce stalo... Da li su je odvukle morske struje, uvek jake i nepredvidive u tom području? Pitanja koja će zauvek ostati bez odgovora. Natalija Molčanova nikada nije ponovo izronila.

"Smrt moje majke je tragična slučajnost. Njeno telo nije pronađeno. Ostala je u moru zauvek, ali, znajući njenu filozofiju, verujem da je takvim ishodom zadovoljna", rekao je Aleksej Molčanov, koji je od nje nasledio hrabrost i ljubav prema dubinama.

"Bilo da ronim u tamu ili u ponor, misao u tom trenutku postaje beskorisna. Vrednost ronjenja ne leži u metrima, već u čudnom letu svesti. Kada se i prostor i vreme sabiju u tačku bez senke. Krajnji cilj je tišina, zbog koje ronim", kaže jedna poema kraljice dubina.

(Kurir.rs/ Žena)

