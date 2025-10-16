Slušaj vest

Od svih osećanja koja je čovek dobio kao dar, retko je ono koje izaziva više intersovanja od ljubavi - koja čoveka može da uzvisi, ali i da ga baci u ponor, koja uzdiže, koja boli... ugrađena u temelj života, inspiracija za poeziju i razmlšljanje. I baš o toj emociji govorio je otac Predrag Popović, sveštenik koji rado sa svima deli razmišljanja o važnim svakodnevnim temama i pitanjma.

O ljubavi su govorili mnogi. Ljubav nije sebična, ona je moćna, dragocena i oživljujuća, Ljubav podstiče parove da zajedno rastu, da se razvijaju, da uče, da se koriguju i prevazilaze prepreke, da se vole, jendo drugo čuju i saslušaju, da dosegnu nove visine ljubavi.

Pomenutu tananu emociju važno je negovati pažnjom, poverenjem, poštovanjem - ljubav je poput krhkog cveta, može da preživi i u divljem vrtu, ali šta znači kada uvene za tren. Kako da znate šta je prava ljubav i kako da je izmerite, o tome je govorio otac Predrag Popović, sveštenik poznat po svojim besedama.

Otac Predrag sa suprugom Foto: Instagram

On je u jednom intervjuu govorio o tome šta je ljubav i kako se ona može izmeriti:

"Ljubav nije emocija. Ljubav je ono što dođe posle emocije.Ljubav je žrtva. Postoji jedan jako dobar kantar u životu, a to jeste žrtva. Koliko si spreman da se žrtvuješ za nekog, toliko ga voliš.

Ako ja kao suprug nisam spreman za svoju ženu da se žrtvujem, ili ona za mene, mi se ne volimo.

Ako ste u vezi sa nekim danas, i sutra vam on kaže da vas ne voli više, to znači da vas nikada nije voleo. Jer kada vi nekoga volite, ne možete da ga odvolite", rekao je jednom prilikom otac Predrag.

Nesebična ljubav koja raste donosi lepotu - ne propustite da pokažete dragim ljudima da ih volite.

VIDEO: Predrag Popović