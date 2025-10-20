nepravda koju ne može da ispravi

Stanovnik Ilfova, u južnom delu Rumunije, mrtav je na “papiru” već 21 godinu, a nakon birokratske greške koju očajnički pokušava da ispravi.

Ne samo da Jon Dumitru ima problem da izvadi lična dokumenta, već ne može ni da se zaposli, prenosi Observator.

Kako je došlo do greške?

Sve je počelo kada je zatražio duplikat izvoda iz matične knjige rođenih. Tada ga je šokirala vest koju je dobio od opštinskog službenika – da je preminuo 2004. godine!

“Po poreskoj evidenciji sam živ, a u drugim evidencijama mrtav”, kaže Dumitru.

Grešku je, veruje se, najverovatnije napravio neko od službenika prilikom prenosa podataka iz starog registra u novi.

“Moguće da su pogrešili - umesto da unesu smrt oca, upisali su smrt sina”, objašnjava jedan od opštinskih radnika.

Ne može da nađe posao

Dumitru mora da dobije overenu potvrdu iz opštine kojom će dokazati da je živ. Ona je ključna za dobijanje izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno za pronaženje posla.

“Niko me neće primiti bez izvoda. Pokušao sam na više mesta, ali bezuspešno”, objasnio je.

U međuvremenu, žitelj Ilfova je angažovao advokata i planira da pokrene sudski postupak.

“Rečeno mi je da idem na sud, kako bi se poništila greška u evidenciji”, dodaje on.

Razmišlja da traži odštetu

Njegov advokat, s druge strane, procenjuje da bi sudski postupak mogao trajati između četiri i pet godina.

"To je sve potpuno apsurdno", rekao je lokalnim medijima.

Dumitru razmišlja da traži odštetu od države za sve probleme koje mu je birokratska greška izazvala.