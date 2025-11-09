Slušaj vest

Rut Posner, žena koja je preživela Holokaust, i njen suprug Majkl doneli su zajedničku odluku da okončaju svoje živote uz asistirano samoubistvo. Svoju nameru nisu otkrili ni porodici ni prijateljima – obavestili su ih tek putem mejla poslatog nakon smrti.

"Žao nam je što vam to nismo ranije spomenuli, ali kada primite ovaj mejl, nas dvoje više nećemo biti među živima", napisali su.

Rut Posner Foto: Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

"Odluka je bila obostrana, doneta bez ičijeg pritiska. Živeli smo dug život, zajedno skoro 75 godina. U jednom trenutku, kada su nam oslabila čula vida i sluha i nestalo energije, shvatili smo da to više nije život, već puko postojanje koje nikakva nega ne može popraviti."

Od devojčice koja je pobegla iz Treblinke do umetnice i edukatorke

Rut Posner rođena je u Poljskoj i kao dete preživela je užase koncentracionog logora Treblinka, iz kojeg je uspela da pobegne sa svojom tetkom. Tri godine provela je u bekstvu, pre nego što je pronašla utočište u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Tokom života ostvarila je zapaženu karijeru kao glumica, plesačica, spisateljica i edukatorka koja je govorila o Holokaustu. Udala se za Majkla 1950. godine, a njihov brak trajao je gotovo osam decenija. Najveću tragediju doživeli su 1998. kada im je sin Džeremi preminuo u 37. godini, tokom lečenja od zavisnosti od heroina.

Rut Posner Foto: Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

"Uživali smo u zajedničkom životu"

U oproštajnom mejlu, Rut i Majkl napisali su i poslednje reči koje otkrivaju mir s kojim su dočekali kraj:

"Imali smo zanimljiv i raznolik život, osim tuge zbog gubitka našeg sina Džeremija. Uživali smo u vremenu koje smo proveli zajedno, trudili smo se da ne žalimo za prošlim, da živimo u sadašnjosti i da ne očekujemo previše od budućnosti. Mnogo ljubavi – Rut i Majk."

Put u Švajcarsku – i miran kraj

Par nije bolovao od teških bolesti, ali je odlučio da ode zajedno. Iz svog doma u Londonu otputovali su u Bazel, u Švajcarsku, gde su se obratili organizaciji "Pegasos", koja pomaže osobama da uz medicinsku asistenciju dostojanstveno okončaju život.

Asistirano samoubistvo u Švajcarskoj je legalno još od 1942. godine, prema organizaciji "Dignity in Dying". Za razliku od eutanazije, koja je zabranjena, u ovom procesu pacijent sam uzima propisane lekove kojima prekida život.

Rut Posner Foto: Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

"Bili su intelektualno veoma bistri, ali iscrpljeni"

Dugogodišnja prijateljica para, dramaturškinja Sonja Linden, ispričala je da su Rut i Majkl već neko vreme planirali ovaj korak.

"Odluku su doneli zajedno pre izvesnog vremena – želeli su da umru zajedno. Dogovorili su odlazak u Švajcarsku pre godinu dana. Nismo znali da su zaista otišli sve dok nismo primili mejl, što je bilo tužno jer smo želeli da se oprostimo", rekla je Linden.

Dodala je da je Rut bila fizički slaba, dok je Majkl imao ozbiljne probleme sa vidom i sluhom, ali su oboje bili "mentalno izuzetno prisutni".

"Jednostavno su bili iscrpljeni. Smatrali su da je to pozitivan korak i da im je pomogao da mirno prihvate kraj. Nisam pokušala da ih odgovorim – razumela sam i podržala njihovu odluku, ali je ipak bio šok primiti taj mejl", iskreno je priznala.

Oproštaj od izuzetne žene

Nakon smrti Rut Posner, "Holocaust Educational Trust" odao joj je počast, ističući njen doprinos obrazovanju i sećanju na žrtve Holokausta.

"Iako je tada već bila u osamdesetim, Rut je smatrala svojom misijom da govori mladima o iskustvima iz Holokausta. Verovala je da budući lideri treba da nauče lekcije iz prošlosti", navela je Karen Polok, izvršna direktorka ove organizacije.

"Rut je bila jedinstvena – puna harizme i topline, ostavljala je snažan utisak na svakog koga bi srela. Nedostajaće nam."

