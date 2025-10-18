Slušaj vest

U poslednjih nekoliko dana sve češće smo mogli da čujemo reč "transrodna osoba". Jedna od prvih transrodnih osoba u svetu jeste Lili Elbe, danska slikarka. Život Lili Elbe, dirljivo je prikazan u filmu 'The Danish Girl' iz 2015. godine.

Ko je bila Lili Elbe?

Lili Elbe je rođena kao Einar Vegener 1882. godine u Vejleu, u Danskoj, a kao tinejdžerka se preselila u Kopenhagen kako bi studirala umetnost na Kraljevskoj danskoj akademiji likovnih umetnosti. Bio je jako umetnički nadaren i zreo za svoj uzrast.

Lili Elbe Foto: Wikipedia - https://wellcomecollection.org/works/qb4xt35g

U glavnom gradu Danske upoznao je Gerdu Gotlib koju je oženio 1904. godine - imali su samo 19 i 22 godine. Dok je Einar voleo da slika pejzaže, Gerda je bila uspešna ilustratorka knjiga i modnih časopisa. Čak je ona nekoliko puta zamolila Einara da joj bude model, da obuče žensku odeću za njene art-deko portrete visoke mode.

Tada je on shvatio da se pretvara u ženu kakva želi da bude. Kroz ovo poziranje, Einar je počeo da zamišlja svoj život kao žena - tad je otkrio svoj pravi rodni identitet i počeo da živi kao žena. U Parizu je 1912. godine javno promenio identitet u Lili i poslednjih 20 godina je živeo kao žena.

Podvrgao se četiri rizične hirurške procedure kako bi transformisao svoje telo iz muškog u žensko. Prezime 'Elbe' izabrala je po reci Elbi u centralnoj Evropi, koja protiče kroz Drezden, mesto gde je imala poslednje operacije promene pola.

Lili Elbe Foto: wikipedia - https://wellcomecollection.org/

Transformacija kao ponovno rođenje

Lili Elbe je svoju transformaciju upoređivala sa ponovnim rođenjem i potvrdom svoje istinske prirode. Sada je mogla da živi kao Lili, ali pošto je pravno priznata kao žena, kralj Danske je 1930. poništio njen brak sa Gerdom.

U Berlinu je 1930. godine imala prvu od četiri operacije - hiruršku kastraciju. Sledeće tri operacije obavio je dr Kurt Varnekros u Ženskoj gradskoj klinici u Drezdenu 1930. i 1931, koje su uključivale penektomiju, transplantaciju ljudskog jajničnog tkiva. Prema izvoru Trans History, 'neki izveštaji kažu da je Lili Elbe već imala rudimentarne jajnike u stomaku i da je možda bila interseksualna osoba', kao i još jednu nepreciziranu operaciju nekoliko nedelja kasnije, koja je uključivala uvođenje kanile.

Od Gerde se prijateljski razvela, a novi životni put se otvorio kada joj je stari prijatelj zaprosio ruku. Bila je presrećna i planirala je poslednju operaciju koja je uključivala transplantaciju materice i izgradnju veštačke vagine u nadi da će moći da ima seksualne odnose sa verenikom i da jednog dana postane majka. Međutim, taj san joj nikada nije ostvaren. Lili Elbe je preminula od srčane paralize ubrzo posle operacije, dok se oporavljala u Ženskoj klinici u Drezdenu 1931. godine, neposredno pre 49. rođendana.

Njena priča je pretočena u film

Njena životna priča pretočena je u dve knjige - 'Čovek koji je postao žena' i međunarodni bestseler 'Danska devojka', kao i u istoimeni film iz 2015. godine u kojem je Lili glumio Edi Redmejn.

(Kurir.rs/ Ona)

