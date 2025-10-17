Slušaj vest

Ne, vaše oči vas ne varaju - ovo je Norma Vilijams i ima 77 godina. Norma se nalazi u najboljoj formi u svom životu, svega nekoliko godina pre nego što će napuniti osamdeset, a njeno vitko telo zavide i mnogo mlađe žene. Nekada joj je težina varirala, ali je naučila da se ne opterećuje hranom i da uživa u svemu što poželi. Zahvaljujući tome, ova energična baka uživa u životu punim plućima.

Pogledajte u galeriji kako Norma izgleda:

1/4 Vidi galeriju Norma Vilijams Foto: Jam Press/Norma Williams / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Norma je iz Blakpula, Engleska. U mladosti je živela u Londonu i pokušavala da se probije kao manekenka. Međutim, tokom godina je dobila na težini i jela nezdravu hranu. Konstantno je brojala kalorije i prilično je zlostavljala svoje telo. Trebalo joj je čak trideset dugih godina da počne da preuzima kontrolu nad ishranom i da shvati šta joj najviše prija. Nemojte očekivati da je njena savršena figura rezultat besmislenih dijeta. Norma obožava kolačiće, peciva i vino i definitivno ne želi da se odrekne ovih delicija. Živi u Italiji sa dečkom, gde joj je veoma teško da se odrekne dobre hrane.

Koja je tajna dobre ishrane?

Norma uravnotežuje svoje uživanje redovnim vežbanjem. Pešači oko devet kilometara dnevno i redovno posećuje teretanu. Prema njenim rečima, važan je i mentalni stav. Još davno je prestala da se opterećuje svojim godinama, a zahvaljujući ovom pozitivnom pristupu, oseća se u najboljoj formi svog života.

Norma Vilijams Foto: Jam Press/Norma Williams / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Nakon što sam navršila pedeset, iznenada sam dobila mnogo energije, i to mi je omogućilo da živim život kakav sada živim. Ljudi su jednostavno šokirani kada saznaju koliko imam godina. Čak me i stranci zaustavljaju i pristojno pitaju koliko imam godina. I svi mladi mi kažu da žele da izgledaju kao ja u mojim godinama - kaže Norma.

Njena velika želja je da prošeta pistom. Želi da dokaže da žena u bilo kom dobu može postati manekenka.

VIDEO: U 80. godini ima kožu bez bora