Slušaj vest

Objava na društvenoj mreži "Thread" izazvala je mnoštvo komentara i otvorila diskusiju na temu koja uvek nailazi na neslaganja u društvu i različita viđenja istih postupaka.

Nakon njene konstatacije da je "informacija koja je do nje stigla o tome zvučala kao da je troje dece ostavila u šumi, a ne ocu svoje dece", uključili su se i drugi komentatori sa sličnim primerima.

- Jedna poznanica je tako uradila, i svi su je napljuvali. A ispostavilo se da je to uradila da bi deci obezbedila bolji život - nadovezala se jedna komentatorka.

Kako je dodala, njena poznanica je otišla u drugo mesto sama, upisala večernju školu da bi našla bolji posao, 4, 5 godina radila po 15 sati dnevno i školovala se.

- Evo je sada sa dečicom, posle 5 godina žrtvovanja. Sad joj svi čestitaju… A te licemerne strane društva, samo još Balkanci održavaju u životu, fuj! - zaključila je.

Majka i deca Foto: Profimedia

Na njen komentar se nadovezala druga koja je napisala da se "njen brak drži na izjavi: Ako se drugi put budem razvodila, deca ostaju tebi. Ja sam taj pakao jednom prošla. Biću najbolja sreda i vikend mama". Potom je dodala da ni sama ne zna da li je ozbiljna ili ne.

"Sami brinemo o sebi i super nam je"

Jedan od retkih muških komentara odnosio se na primer oca koji nakon razvoda živi sa svojim sinom:

- Pa šta, ja sam se razveo, dete je samo tražilo da ostane kod mene, nisam tražio alimentaciju, već 6 god - Hoću kod mame, ajde vozim te; ajde dođi po mene, evo dolazim... Nas dva drugara živimo tako već 5, 6 godina i šta nam fali ... sami o sebi brinemo i super nam je - napisao je on.

Ubrzo potom je usledio komentar gde je jedna žena napisala da joj nije jasno zašto se to smatra ostavljanjem dece.

- Generalno je za decu bolje da žive sa onim roditeljem koji im može pružiti bolje uslove dok god oboje sudeluju u njihovom odrastanju. Prijateljica se rastala sa troje male dece i imaju podeljeno starateljstvo, sedmicu su kod nje, sedmicu kod tate. Svog tate. Oca. Jednako vrednog njima kao što je i majka. A ovo stigmatiziranje žena koje prepuste decu ocu, verovatno iz opravdanih razloga, mi je užas - zaključila je.

"U početku sam se pravdala..."

Očevi su roditelji isto kao i majke Foto: Profimedia

U diskusiju se uključila i jedna majka koja je navela da je kod nje slična situacija, te da je dvoje dece ostalo sa ocem, a najstariji se osamostalio.

- U početku sam imala tu potrebu da objašnjavam zašto su deca ostala sa ocem. Sad me baš i nije mnogo briga šta će ko da misli, jer to je moja odluka i niko ne treba da zabada nos u tuđe stvari. Otac im je roditelj isto koliko i ja. Svi dušebrižnici neka znaju da sam prisutna u životima svoje dece, možda i više nego dok smo svi bili pod jednim krovom. Lep dan svima želim od srca - navela je.

Bilo je i onih koji se nisu trudili da "nijansiraju" svoje stavove, već su kratko napisali: "Pametna žena. Naše je da rodimo, stavimo glavu u torbu debelo jer svaki porođaj je rizik, ostalo je na muškarcu. Ne vidim problem?"

"Srce bi mi puklo u 100 komada"

Da se ne slažu svi u potpunosti na ovu temu pokazali su retki komentari.

- Iskreno ne shvatam je. Ne znam koji razlog može postojati. Iz svoje perspektive, srce bi mi puklo u 100 komada - napisala je jedna komentatorka.

- Samo po sebi za decu to nije normalno, kako god da su rešili. Svi se mi tešimo i normalizujemo pogrešnu situaciju kako bi opravdali sebe. Verujemo u neko čudo kako deca sve podnose lakše od nas. Deca nemaju načina da se izraze kako se osećaju i kako im je teško u pomenutoj situaciji. Pravda za svu decu sveta - nadovezao se na objavu jedan korisnik pomenute društvene mreže.

Nizali su se dalje komentari da je u jednoj nacionalnoj manjini to potpuno normalna stvar, te da je u idealnim okolnostima najbolje da starateljstvo bude pola/pola.

- Nije svaka majka MAJKA, niti je svaki otac OTAC... Onog momenta kada dvoje ljudi postanu roditelji, to im je obaveza do kraja života (bez obzira ostali u braku, gde deca žive i sl). Osoba koja činom rastave diže ruke od obaveza vezanih za svoje dete, ne zaslužuje niti minut moje pažnje. Vrlo jednostavno - obrazložila je još jedna komentatorka svoj stav.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Brakovi u Srbiji traju najviše 13 godina: