U svom posthumno objavljenom memoaru „Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice“, delimično objavljenom u The Times 16. oktobra, Virdžinija Đufre opisala je svoj navodni susret s princom Endruom u martu 2001. godine u londonskoj kući Gizlein Maksvel, kada je princ imao 41, a Džafri 17 godina.

Đufre je napisala da je, kada joj je Maksvel rekla da će upoznati člana kraljevske porodice, osećala da je “kao Pepeljuga” koja ide da upozna “lepog princa”. Navodno je Maksvel tog dana naterala princa da učestvuje u igri, u kojoj je trebao pogoditi Virdžinijinu starost, što je, prema njenim rečima, princ i učinio.

Svedočenja o Epstajnu i princu:

Džefri Epstajn Foto: AP, Shutterstock, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia/New York State Sex Offender Registry, Handout / AFP / Profimedia

Prema tvrdnjama Virdžinije, princ je tokom razgovora komentarisao:
"Moje ćerke [Južin i Bitris] su malo mlađe od tebe."

Kasnije te večeri, nakon večere i plesa u londonskom klubu Tramp, Đufre tvrdi da su imali seksualni odnos u Maksvelovoj kući, što princ Endru ranije negira.

U memoarima je opisala:
"Godinama sam razmišljala o njegovom ponašanju. Bio je dovoljno prijateljski, ali je delovao kao da mu pripada kao da veruje da je seks sa mnom njegovo pravo po rođenju."

Virdžinija je navela da joj je Džefri Epstajn platio 15.000 dolara za “usluge” koje je pružila princu, a tvrdi da je s njim imala seksualne odnose još dva puta, uključujući i na Epstajnovom ostrvu u Američkim Devičanskim Ostrvima, gde je, prema njenim tvrdnjama, bilo i osam drugih maloletnica.

Virdžinija je preminula ove godine u 41. godini života, a knjigu je završila pre godinu dana, želeći da bude objavljena čak i ako ona ne doživi njen izlazak u javnost.

Princ Endru se do sada nije izjasnio povodom novih tvrdnji, ali je ranije više puta negirao bilo kakvo neprimereno ponašanje. Godine 2022, princ je postigao vanparnički sporazum s Džafri, u kojem je izrazio žaljenje zbog povezanosti s Epstajnom, ali bez priznanja krivice ili izvinjenja.

Maksvel, osuđena 2021. za trgovinu maloletnicima i druge prestupe, trenutno služi 20 godina zatvora.

Memoar „Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice“ izlazi 21. oktobra.

