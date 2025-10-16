Slušaj vest

Martin, 55-godišnji muzičar, koji je dat na usvajanje po rođenju saznao je da njegova rođena majka imala tetovažu njegove slike na ruci kada se napokon upoznao sa bratom Markom.

Mark.jpg
Mark Foto: ITV Screenshot

Mark je kontaktirao šou "Long Lost Family“ kako bi pronašao svog brata, koji je kao beba bio dat na usvajanje. Ispričao je da je njihova majka Dajana, koja je preminula 2023. godine u 73. godini, spavala sa fotografijom Martina pored kreveta i čak je tetovirala istu sliku na ruci.

"Uvek me je fascinirala ta fotografija... bila je pored njenog kreveta. Tetovirala je ovu sliku na ruci. On izgleda kao tako srećan mališan," rekao je Mark.

Martin, koji je rođen u Norviču i prvobitno nazvan Kevin Dejvid Filips, bio je zatečen kada mu je voditelj Niki Kembel otkrio taj detalj.

"Moram ti reći... imala je tetovažu tebe," rekao je Kembel, na šta je Martin kroz suze odgovorio:
"Bar joj tetovaže nisu bile strane. Nisu za svakoga," brišući suze.

Džafri je takođe saznao da je njegova majka rodila Martina sa 19 godina, dok je bila sama, i da je njihov deda insistirao da dete bude dato na usvajanje. Mark, koji živi sa suprugom Keti i troje dece, rekao je:
"Pomisliti na to... izgubio bih se bez svoje dece, to bi bilo kao da gubiš deo srca."

Konačno, braća su doživela dirljivo ponovno ujedinjenje. 

Ne propustiteŽivotPorodila se sa 16 godina i naterali su je da preda ćerkicu na usvajanje: Nisu joj pustili ni da se oprosti od nje, decenijama kasnije ponovo su se srele..
Džin
ŽivotMoja beba je umrla na porođaju: Nisam smela ni da je držim u naručju, a onda mi je 42 godine kasnije stigao mejl sa jezivom istinom
Dajana Šihan je kao 22-godišnjakinja rodila dete koje joj je odmah oduzeto
ŽivotUsvojila sam troje dece, a onda sam primetila čudne stvari: Uradila sam DNK test, kad sam videla rezultate zanemela sam
Kejti Pejdž sa usvojenom decom.jpg
Ludi svetUsvojili devojčicu misleći da je žrtva, kad je progovorila saznali su šokantnu tajnu: Morali su odmah da je vrate, sve je bio deo užasnog plana
Džesika.jpg

Usvajanje dece u Srbiji: Put ljubavi, strpljenja i posvećenosti - koliko traje i kakave korake moraju da preduzmu budući roditelji? Izvor: Kurir televizija