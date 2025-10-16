Slušaj vest

Martin, 55-godišnji muzičar, koji je dat na usvajanje po rođenju saznao je da njegova rođena majka imala tetovažu njegove slike na ruci kada se napokon upoznao sa bratom Markom.

Mark Foto: ITV Screenshot

Mark je kontaktirao šou "Long Lost Family“ kako bi pronašao svog brata, koji je kao beba bio dat na usvajanje. Ispričao je da je njihova majka Dajana, koja je preminula 2023. godine u 73. godini, spavala sa fotografijom Martina pored kreveta i čak je tetovirala istu sliku na ruci.

"Uvek me je fascinirala ta fotografija... bila je pored njenog kreveta. Tetovirala je ovu sliku na ruci. On izgleda kao tako srećan mališan," rekao je Mark.

Martin, koji je rođen u Norviču i prvobitno nazvan Kevin Dejvid Filips, bio je zatečen kada mu je voditelj Niki Kembel otkrio taj detalj.

"Moram ti reći... imala je tetovažu tebe," rekao je Kembel, na šta je Martin kroz suze odgovorio:

"Bar joj tetovaže nisu bile strane. Nisu za svakoga," brišući suze.

Džafri je takođe saznao da je njegova majka rodila Martina sa 19 godina, dok je bila sama, i da je njihov deda insistirao da dete bude dato na usvajanje. Mark, koji živi sa suprugom Keti i troje dece, rekao je:

"Pomisliti na to... izgubio bih se bez svoje dece, to bi bilo kao da gubiš deo srca."

Konačno, braća su doživela dirljivo ponovno ujedinjenje.